Ferdi Tayfur'un Yıllardır Gözden Uzak Olan İlk ve Tek Resmi Nikahlı Eşi Zeliha Turanbayburt Ortaya Çıktı!
Ferdi Tayfur'un Yıllardır Gözden Uzak Olan İlk ve Tek Resmi Nikahlı Eşi Zeliha Turanbayburt Ortaya Çıktı!
2 Ocak'ta kaybettiğimiz arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatından sonra geriye bıraktığı mirasla gündem olmuştu. 3 milyar TL'lik bir mirasa sahip olduğu söylenen Tayfur'un vasiyeti ise geçtiğimiz gün cenazede kızı Tuğçe Tayfur'la kavga eden yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından paylaşılmıştı.
Tuğçe Tayfur ve abisi Timur Turanbayburt'un vasiyet açıklamasına isyanının ardından Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt da ortaya çıktı.
Ferdi Tayfur'un son anına kadar yanında, Marmaris'te olduğu öğrenilen Turanbayburt hem vasiyet hakkında konuştu hem de yıllar sonra yeniden görüntülendi.
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Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik. Geçtiğimiz haftalarda Marmaris'teki evinde fenalaşan Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli ameliyatı geçirmişti. Ne yazık ki acı haber geldi.
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Son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgası hem de geride bıraktığı servet gündeme bomba gibi oturmuştu. Geçtiğimiz gün ise vasiyeti, cenazede olay çıkaran yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından duyuruldu.
Arından Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve 15 yıl sonra kabul edip göz ameliyatını yaptırdığı, kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt yeğenler tarafından yapılan vasiyet açıklamasına tepki göstermişti.
Birkaç saat önce Ferdi Tayfur'un çok uzun süredir gözlerden uzak ilk ve tek resmi nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt da ortaya çıktı.
1974 yılında Ferdi Tayfur'la evlenen Zeliha Turanbayburt'un Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı olmuştu. Zeliha Turanbayburt'la boşanan Ferdi Tayfur'un 2010 yılında yeniden bir araya gelme isteği ve "Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum" kararının ardından çift yeniden evlenmişti.
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2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur’un vasiyetnamesi davasıyla beraber Muğla’nın Marmaris ilçesinde görülmeye başlanan Zeliha Turanbayburt'a, tüm beste, müzik ve telifli eserlerinin hakları kaldı.Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ferdi Tayfur’un eşi Zeliha Tayfur, ailecek vakıflara yapılan bağışlardan memnun olduklarını belirtti ve ekledi;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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