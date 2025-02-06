Ferdi Tayfur'un Yıllardır Gözden Uzak Olan İlk ve Tek Resmi Nikahlı Eşi Zeliha Turanbayburt Ortaya Çıktı!

2 Ocak'ta kaybettiğimiz arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatından sonra geriye bıraktığı mirasla gündem olmuştu. 3 milyar TL'lik bir mirasa sahip olduğu söylenen Tayfur'un vasiyeti ise geçtiğimiz gün cenazede kızı Tuğçe Tayfur'la kavga eden yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından paylaşılmıştı.

Tuğçe Tayfur ve abisi Timur Turanbayburt'un vasiyet açıklamasına isyanının ardından Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt da ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur'un son anına kadar yanında, Marmaris'te olduğu öğrenilen Turanbayburt hem vasiyet hakkında konuştu hem de yıllar sonra yeniden görüntülendi.