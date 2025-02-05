3 Milyar TL'lik Miras Detayı Dikkat Çekmişti: Rahmetli Ferdi Tayfur'un Vasiyetini Yeğeni Açıkladı!
3 Milyar TL'lik Miras Detayı Dikkat Çekmişti: Rahmetli Ferdi Tayfur'un Vasiyetini Yeğeni Açıkladı!
2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur vefatının ardından 3 milyar TL'lik uçuk servetiyle gündeme oturmuştu.
Her bir çocuğuna 600 milyon TL kalacağı iddia edilen Ferdi Tayfur'un vasiyet açıklaması cenazede kızı Tuğçe Tayfur'la kavga eden yeğeni Şirin Gözalıcı'dan geldi.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik.
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Geçtiğimiz haftalarda Marmaris'teki evinde fenalaşan Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilmişti. Ne yazık ki acı haber geldi...
AKM'de düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği veda töreninin ardından Tayfur’un cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.
Son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgası hem de geride bıraktığı servet gündeme bomba gibi oturmuştu. Bir de cenazeye damga vuran bir olay yaşanmıştı. Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ile Tuğçe Tayfur tabut başında küfürlerin havada uçuştuğu bir tartışmaya tutuşmuştu.
Vefatın ardından alevlenen miras ve vasiyet haberlerinde usta sanatçının beş çocuğunun her birine yaklaşık 600 milyon TL kalacağı, toplamda da 3 milyar TL'lik bir serveti olduğu iddia edilmişti.
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Avukatı yakın zamanda açıklamanın yapılacağını belirtmişti fakat ilginç bir şekilde vasiyet açıklaması olayların odağındaki yeğeni Şirin Gözalıcı'dan geldi.
Tayfur'un mal varlığının bir kısmının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlandığı belirtilirken vasiyet açıklamasına öz kızı Tuğçe Tayfur'un adı dahil edilmedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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