Cenazede Tuğçe Tayfur'la Küfürleşen Ferdi Tayfur'un Yeğeni Şirin Eski Eş Necla Nazır'a Çok Sert Çıktı!
Cenazede Tuğçe Tayfur'la Küfürleşen Ferdi Tayfur'un Yeğeni Şirin Eski Eş Necla Nazır'a Çok Sert Çıktı!
Oldukça uzunca bir zamandır babasıyla sorun yaşayan Tuğçe Tayfur, katılmayacağı konuşulan Ferdi Tayfur'un cenazesinde gelince olanlar oldu! Tuğçe Tayfur ve usta sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıktı. Tabut başında çirkin küfürlerin havada uçuşması sonra eski eş Necla Nazır'dan açıklama geldi.
Birilerini hedef gösteren Nazır'ın sert sözleri sonrası, Ferdi Tayfur'un yeğeni de fena patladı!
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2 Ocak akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur önceki gün gerçekleşen anma töreninin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürüldü.
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Binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreninde, usta sanatçının uzun zamandır küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve eski eşi Necla Nazır da hazır bulundu. Ancak törene katılan anne-kız ile aile bireyleri arasındaki gerginlik, törende tatsız anların yaşanmasına sebep oldu.
Tuğçe Tayfur ile usta sanatçının yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıktı. Tabut başında çok çirkin küfürlerin havada uçuştuğu anlara çevredekiler de tepki gösterdi.
Tayfur'un 2007'de boşandığı eski eşi Necla Nazır ise son yolcuğun ardından tatsız konu hakkında "Ferdi Tayfur hayranlarına şunu söylemek istiyorum" diye açıklama yapıp sitemli sözler savurdu.
Necla Nazır'ın bu açıklamalarının ardından tartışmanın bir tarafı olan Ferdi Tayfur'un yeğeni olan Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının fan sayfasının yayınladığı mesajla sessizliğini bozdu.
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"Necla Nazır sen artık Ferdi Tayfur'un hayranlarına hiçbir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken çekip sosyal medyaya sunduğun video ile o defteri kapattın."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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