Fena Küslükler Yaşanmıştı: Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın "Gassal" Dizisi Sorusunu Ferdi Tayfur'la Geçiştirdi!

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; 'Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural birlikte büyük işler yaptı. Selçuk Aydemir ve Murat Cemcir arasında ise bir noktadan sonra anlaşmazlık yaşanmaya başladı.

Murat Cemcir, Aydemir ile birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını öne sürüyor ve küslük yaşanıyor. Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural, Murat Cemcir'den habersiz başka bir film için kolları sıvayınca ortalık karışıyor.'