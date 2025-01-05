Fena Küslükler Yaşanmıştı: Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın "Gassal" Dizisi Sorusunu Ferdi Tayfur'la Geçiştirdi!
Fena Küslükler Yaşanmıştı: Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın "Gassal" Dizisi Sorusunu Ferdi Tayfur'la Geçiştirdi!
Bir dönemin efsane kankaları olan Murat Cemcir ve Ahmet Kural arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esiyor. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezken dost kazığı iddiasıyla arkadaşlıkları biten ikili birbirleri hakkında konuşmak dahi istemiyor.
Murat Cemcir, geçtiğimiz akşam Muhabir Online tarafından görüntülendi. Muhabirin Ahmet Kural'ın ses getiren dizisi 'Gassal'ı sorması üzerine bir miktar gerilen Cemcir 'Ferdi Tayfur'u kaybettik' diyerek röportaj vermek istemedi!
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'İşler Güçler' dizisinde birlikte rol aldıktan sonra enerjileri çok sevilen ve adeta yıldızları parlayan Murat Cemcir ve Ahmet Kural dönemin efsane ikililerinden biri olmuştu.
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Birlikte İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi, Ailecek Şaşkınız ve Baba Parası gibi birçok farklı proje imza atarak komedi sektöründen yürüyüp gitmişlerdi.
Her ortamda birlikte gördüğümüz, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin arası birden buz kesmişti. Bu durum ikilinin sevenlerini de epey üzmüştü.
Konu açıldığında çok keskin açıklamalar yapan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın neden küstüğü de merak konusu olmuştu.
Ahmet Kural ve Selçuk Aydemir'in senaryoyu yazıp filmi çekmesiyle dost kazığı yiyen Murat Cemcir o andan sonra ipleri koparmıştı.
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Murat Cemcir, geçtiğimiz akşam Muhabir Online tarafından Kadıköy'de bir arkadaşıyla görüntülendi. Muhabirden ünlü oyuncuya yalnızca bir soru geldi.
O da Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı ve afişleriyle büyük ses getiren 'Gassal' dizisiyle ilgiliydi.
Soru karşısında gerildiği belli olan Cemcir "Kardeşim bak, Ferdi Tayfur'u kaybettik" demekle yetinip konuşmak istemedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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