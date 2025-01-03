Gasilhane Önünde Fenalaştı: Gözyaşlarına Boğulan Tuğçe Tayfur Babası Ferdi Tayfur İçin Feryat Etti!
Gasilhane Önünde Fenalaştı: Gözyaşlarına Boğulan Tuğçe Tayfur Babası Ferdi Tayfur İçin Feryat Etti!
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur ile son dönemlerde sorunlar yaşayan kızı Tuğçe Tayfur sessizliğini ilk kez bozdu. İğnelerle ayakta durduğu söylenen Tuğçe, babasını son kez görmek için gittiği gasilhanede fenalaştı.
Ağlayarak feryat edip cenazeye katılamayacağı öğrenilen Tuğçe Tayfur'u arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
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Ferdi Tayfur geçtiğimiz akşam, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşındayken hayatını kaybetti.
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Arabesk müziğin efsane isimlerinden biri olan Tayfur, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Milyonları derin bir yasa boğan acı kaybın ardından pek çok kişi, usta sanatçının son dönemlerde sıkıntılar yaşadığı aile üyelerinin nasıl açıklamalar yapacağını beklemeye başlamıştı.
İlk açıklamayı yapan kişi Tayfur'un 2007'de boşandığı eski eşi Necla Nazır oldu. "Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullanmıştı.
Asıl gözlerin çevrildiği kişi ise, usta sanatçının aramızdan ayrılmadan önceki dönemlerde maddi ve manevi ciddi sorunlar yaşadığı kızı Tuğçe Tayfur'du!
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Tuğçe Tayfur bu sefer küs ayrıldığı babası Ferdi Tayfur'u son kez görmek için gittiği gasilhanede fenalaştı.
3. bebeğine olan hamileliği sebebiyle yarın gerçekleşecek olan cenaze törenine de katılmayacağı öğrenilen Tuğçe Tayfur, dakikalarca gözyaşı dökerken ”Ayırdınız beni babamdan! Yapayalnız burada kalmış babam!” diyerek isyan etti.
İzleyenlerin yüreklerini yakan anları da buraya bırakıyoruz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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