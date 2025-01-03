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Aynur Aydın, Ferdi Tayfur'a "Berbattı" Diyen Tele1 Sunucusu Musa Özuğurlu'ya Ateş Püskürdü!

Aynur Aydın, Ferdi Tayfur'a "Berbattı" Diyen Tele1 Sunucusu Musa Özuğurlu'ya Ateş Püskürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
03.01.2025 - 18:06 Son Güncelleme: 03.01.2025 - 18:19

15 Aralık günü apar topar şekilde hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur hem kalp ameliyatı geçirmiş hem de böbrek nakli olmuştu. Ancak sevenlerinin dualarla iyileşmesini beklediği usta isimden acı haber geldi. 

Geçtiğimiz akşam hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kaybı milyonları yasa boğmuşken Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun usta sanatçı hakkındaki yakışıksız sözleri büyük tepki çekti. 

Ortalığı ayağa kaldıran sözler sonra şarkıcı Aynur Aydın da fena öfkelenip ateş püskürdü.

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Milyonlara yasa boğan acı kaybın tüm manşetlere taşındığı anlarda Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun 'Sabah Pusulası' isimli programında “Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Berbattı yani bu kadar" şeklinde konuşması ortalığı ayağa kaldırdı.

Milyonlara yasa boğan acı kaybın tüm manşetlere taşındığı anlarda Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun 'Sabah Pusulası' isimli programında “Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Berbattı yani bu kadar" şeklinde konuşması ortalığı ayağa kaldırdı.

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Canlı yayındaki bu sözlere tepkiler de çığ gibi büyüdü:

Ülkemizde en geniş hayran kitlesine sahip sanatçılardan biri olan Tayfur'un ardından edilen bu sözler sonrası birçok ünlü isim de öfkelendi.

Ülkemizde en geniş hayran kitlesine sahip sanatçılardan biri olan Tayfur'un ardından edilen bu sözler sonrası birçok ünlü isim de öfkelendi.

Bu isimlerden bir tanesi de Aynur Aydın oldu. Hem X hem de Instagram hesabından sinirini kusan ünlü şarkıcı, sunucu Musa Özuğurlu'ya tokat gibi sözler söyledi.

Bu isimlerden bir tanesi de Aynur Aydın oldu. Hem X hem de Instagram hesabından sinirini kusan ünlü şarkıcı, sunucu Musa Özuğurlu'ya tokat gibi sözler söyledi.
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Aydın "Bu ülkede en çok albüm satan, en kalabalık konserleri veren, bunca seveni olan ve dün aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Ferdi Tayfur hakkında bu denli çirkin bir üslupla konuşmak kimsenin haddi değildir" diyerek çıktı.

Aydın "Bu ülkede en çok albüm satan, en kalabalık konserleri veren, bunca seveni olan ve dün aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Ferdi Tayfur hakkında bu denli çirkin bir üslupla konuşmak kimsenin haddi değildir" diyerek çıktı.

Sözlerini de "Şuursuz olmak gerekir. Berbat olan şey sizin üslubunuz ve tavrınızdır!" diyerek bitirdi.

Sözlerini de "Şuursuz olmak gerekir. Berbat olan şey sizin üslubunuz ve tavrınızdır!" diyerek bitirdi.
twitter.com

Aynur Aydın, Instagram hesabından da "Bu sunucuyu çok aradınız mı?!" diyerek bir kez daha tepkisini belli etti.

Aynur Aydın, Instagram hesabından da "Bu sunucuyu çok aradınız mı?!" diyerek bir kez daha tepkisini belli etti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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