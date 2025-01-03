Ferdi Tayfur'un Vefatıyla Arabesk Müzik "Ağlaklıktır" Tartışmaları Tekrar Ayyuka Çıktı

Arabesk müzik ülkemizde her ne kadar sevilse ve nesillerdir dededen toruna miras kalacak şekilde dinlense de gerek sosyolojik gerek tarihi açıdan tartışılan bir tür. Bir kesim bu janrı kırsaldan kente göç eden yığınların isyanının sesi olarak görse de başka bir kesim de bunu 'ağlaklık', romantizm veya kabullenmişlik olarak nitelendirebiliyor. Tabii arabeskin güçlü isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı bu tartışmaları alevlendirdi.