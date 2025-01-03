Ferdi Tayfur'un Vefatıyla Arabesk Müzik "Ağlaklıktır" Tartışmaları Tekrar Ayyuka Çıktı
Ferdi Tayfur'un Vefatıyla Arabesk Müzik "Ağlaklıktır" Tartışmaları Tekrar Ayyuka Çıktı
Arabesk müzik ülkemizde her ne kadar sevilse ve nesillerdir dededen toruna miras kalacak şekilde dinlense de gerek sosyolojik gerek tarihi açıdan tartışılan bir tür. Bir kesim bu janrı kırsaldan kente göç eden yığınların isyanının sesi olarak görse de başka bir kesim de bunu 'ağlaklık', romantizm veya kabullenmişlik olarak nitelendirebiliyor. Tabii arabeskin güçlü isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı bu tartışmaları alevlendirdi.
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Arabesk müzik ülkemizde sosyoloji derslerine kadar inmiş bir konu biliyorsunuz. Fazıl Say'ın 2010 yılında paylaştığı Facebook postu uzun süre gündemden düşmemişti.
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Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu da Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sarfettiği şu sözlerle tepki çekti.
Tabii tepkiler de geldi.
Toplumdan uzak olmakla suçlandı.
Zihniyetini sıkıntılı bulanlar oldu.
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Tayfur hayranları özellikle tepkiliydi.
Hatta TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bir özür metni paylaştı.
Ancak tartışma Özuğurlu'ya verilen reaksiyonlarla sınırlı kalmadı.
Arabesk halkların afyonudur dendi.
Bu görüşe itirazı olanlar da var.
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İronik olarak vuranlar da.
Haksız bulmayanlar da var.
Bu sevgiye hak verenler de var.
Dönemin hakim sol görüşünü eleştirenler de.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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