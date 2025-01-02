Kombiniyle Göz Kanattı: Nihal Candan'ın Kandil Olduğu İçin Oruç Tuttuğunu Açıklaması Dikkat Çekti!
Kombiniyle Göz Kanattı: Nihal Candan'ın Kandil Olduğu İçin Oruç Tuttuğunu Açıklaması Dikkat Çekti!
Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler tahliyeleriyle tartışma yaratmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra eski yaşamlarına geri dönen kardeşler manşette kalmak için her yolu denedi, hele ki Bahar...
Snob Magazin'in haberine göre; bir süredir ortalıkta görünmeyen Nihal Candan Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Göz kanatan kombiniyle saklanmaya çalışan fenomenin oruç açıklaması da dikkatlerden kaçmadı.
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İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza giren Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye olma ve kara para aklama iddialarıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı.
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Tahliye edilen ilk kişi olan Nihal Candan 26 Mart 2024'te cezaevinden tutuksuz yargılanma kararıyla çıkarılmıştı. Kendisinden birkaç sonra da kardeşi Bahar tahliye edilmişti.
Tartışmalara neden olan tahliyelerinden sonra eski hayatlarına bir anda dönen kardeşler arasındaki kavgalarsa de 'prim' olarak değerlendirilmişti.
Olaylardan sonra Bahar'ın aksine bir süre ortalardan yok olan Nihal Candan eski hesabı kapatıp yeni bir profil açmış hatta kendisini çocuk tiyatrolarına vermişti.
Anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanıp 37 kiloya düştüğü için tahliye olduğu iddia edilen, içerdeki yaşadıkları hakkında "Sürekli bir yerden kaplan çıkacakmış gibi birileri size bir şey yapacakmış gibi hissediyorsunuz. İğrenç bir psikolojiye giriyorsunuz. Onunla mücadele edebilmeyi ben aç kalmakta bulmuştum. Çünkü sürekli halüsinasyon dünyasındaydım" açıklaması yapan Nihal uzun aranın ardından kameralara takıldı.
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Snob Magazin tarafından görüntülenince saklanma çabasına giren fenomenin Nişantaşı tarzı adeta göz kanattı. Kalp işareti yapan Nihal Candan'ın “Bugün kandil, oruç tutuyorum. O yüzden dışarı çıktım, vakit geçiriyorum” açıklamasıysa kimilerini boşluğa baktırdı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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