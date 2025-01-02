Sevdiceğiyle Norveç'e Giden İbrahim Çelikkol'un Kar Altında Denize Girdiği Anları Görünce Donacaksınız!
Sevdiceğiyle Norveç'e Giden İbrahim Çelikkol'un Kar Altında Denize Girdiği Anları Görünce Donacaksınız!
İbrahim Çelikkol gerek rol aldığı yapımlarla gerekse de özel hayatıyla magazin dünyasının ilgisini çeken isimlerden bir tanesi. 2023 yılının başından bari sevgilisi Natali Yarcan'la olan ilişkisiyle konuşulan karizmatik oyuncu bu sefer de Norveç tatiliyle öne çıktı.
-3 derecede suya girip o anları ölümsüzleştiren İbrahim Çelikkol'un içimizi donduran anlarına 'Saadettin Saran'a meydan mı okudu?' yorumları da yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İbrahim Çelikkol ekranların en sevilen isimlerinden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova ve Gaddar dizileriyle ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu dijital platformdaki işleriyle de büyük ilgi topluyor.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da magazinin gözde ünlüleri listesinde yer alan Çelikkol'un yüzü aşktan gülüyor şu sıralar.
2023 yılının başında Natali Yarcan'la aşkını gizlemeyip cümle aleme ilan etme konusunda hiç geri kalmayıp romantik pozlarını paylaşan ikili şimdi de romantik bir tatilde!
Sevgilisiyle birlikte Kuzey Işıkları'nın tadını çıkaran İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan'ı "Benim auram" notuyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Norveç tatilinden çektiği kartpostal gibi manzaraları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan İbrahim Çelikkol bir de fena gaza geldi.
Soğuğa aldırmayan ünlü oyuncu -3 derecede denize girdi. Girmeden önceki vücuduna kar sürmesiyle izleyenleri bile dondurdu.
6 saniye boyunca dondurucu derecedeki denizde kalan ünlü oyuncunun o anları da sosyal medyada gündem oldu.
👇👇
Belki hatırlarsınız, iş insanı Sadettin Saran ve ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da dondurucu havada denize girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın