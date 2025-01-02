Roket mi Diyelim Füze mi? İrem Derici'den Hadise'ye 'Kusan' Demet Akalın'ın Çıkışlarına Kapak Gibi Cevap!

O Ses Türkiye'de Narin ve Narinlerimize Sıfır Tolerans şarkısını adayan Hadise'ye bir tepki de Demet Akalın'dan gelmişti. Akalın'ın çirkin tepkisine sessiz kalamayan isimse İrem Derici olmuştu.

Derici'nin kendisini susturmasını hazmedemeyen Demo laf atmaya devam etmiş ve tartışmanın alevini körüklemişti.

Akalın'ın son paylaşımına sessiz kaldığı düşünülen İrem Derici yine tüm dobralığıyla yaptı yapacağını. Kapak gibi bir cevap veren Beton İrem, Sinan Akçıl'dan şarkı isteyenin de kendisi değil Demet Akalın olduğunu duyurdu!