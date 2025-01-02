Roket mi Diyelim Füze mi? İrem Derici'den Hadise'ye 'Kusan' Demet Akalın'ın Çıkışlarına Kapak Gibi Cevap!
Roket mi Diyelim Füze mi? İrem Derici'den Hadise'ye 'Kusan' Demet Akalın'ın Çıkışlarına Kapak Gibi Cevap!
O Ses Türkiye'de Narin ve Narinlerimize Sıfır Tolerans şarkısını adayan Hadise'ye bir tepki de Demet Akalın'dan gelmişti. Akalın'ın çirkin tepkisine sessiz kalamayan isimse İrem Derici olmuştu.
Derici'nin kendisini susturmasını hazmedemeyen Demo laf atmaya devam etmiş ve tartışmanın alevini körüklemişti.
Akalın'ın son paylaşımına sessiz kaldığı düşünülen İrem Derici yine tüm dobralığıyla yaptı yapacağını. Kapak gibi bir cevap veren Beton İrem, Sinan Akçıl'dan şarkı isteyenin de kendisi değil Demet Akalın olduğunu duyurdu!
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Ünlülerin akın ettiği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne Hadise damgasını vurdu. Ünlü şarkıcının, aile üyeleri tarafından vahşice katledip dere yatağına gömülen Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendirmesi ortalığı ayağa kaldırmıştı.
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Böylesi içimizi yakan bir olay üzerine "Sıfır tolerans hadi git durma. Yüreğim soğudu yakamam bir daha" gibi sözlerin yer aldığı aşk şarkısını adayan Hadise'ye ünlü isimlerden de sert çıkanlar oldu.
Sağlam eleştirilerin arasında çirkin yorumlarda bulunanlar da vardı tabii. Hatta bu isimlerden en dikkat çeken "Kusucam" diyen Demet Akalın olmuştu.
Demet Akalın'ın Hadise'ye yönelik bu çıkışına denk gelen İrem Derici ise kendine hakim olamayıp "Kusmasın, sussun bence" diyerek rest çekmişti. .
Bu kez de kendisine had bildiren Derici'ye kafayı takan Demo, Sinan Akçıl ve İrem Derici detaylı bir paylaşımla da yükselmişti.
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'Sessiz mi kaldı acaba?' diye düşünülen İrem Derici kendisi hakkında " 'Demet’e yaptığın şarkılardan ben de istiyorum Sinan' diyen kadın" denmesiyle fena patladı.
2015 yılında piyasaya sürdüğü ve yaklaşık 250 milyon dinlenen Sinan Akçıl imzalı "Evlenmene Bak"tan sonra Sinan Akçıl'a gidip şarkı isteyen asıl kişinin Demet Akalın olduğunu ima etti.
"Ben devam ettirmiyorum bu saçmalığı, bayılır korku cumhuriyeti yaratıp insan ürkütmeye de "SKT” diye bi' şey var. Digiturk, beni arama. TDK onu ara" diyen İrem Derici yine ağızları bir karış açık bıraktı!
Sizce Demet Akalın, İrem Derici'nin bu çıkışına da bir yanıt verir mi? Hadi yorumlarda buluşalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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