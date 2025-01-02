Ortalık Kızışıyor: Hadise'nin Eleştirilen 'Sıfır Tolerans' Kargaşasına Gülben Ergen de Dahil Oldu!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Narin ve Narinlerimize Sıfır Tolerans şarkısını adayan Hadise eleştirilerin gündemine oturdu.

Demet Akalın'ın Hadise'yi topa tutması sonrası İrem Derici'nin Demo'ya had bildirmesiyle devam eden olay günden güne büyüyor. Tepkilerin çığ gibi büyümesiyle açıklama yapan Hadise'nin konuşması da öfkeli kalabalık için pek yeterli olmadı.

Ortalığın karıştığı konuya dahil olan son isim de Gülben Ergen oldu. Kaos büyürken Ergen de 'Yürekte hissetme' üzerinden Hadise'ye laf soktu!