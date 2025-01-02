Ortalık Kızışıyor: Hadise'nin Eleştirilen 'Sıfır Tolerans' Kargaşasına Gülben Ergen de Dahil Oldu!
Ortalık Kızışıyor: Hadise'nin Eleştirilen 'Sıfır Tolerans' Kargaşasına Gülben Ergen de Dahil Oldu!
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Narin ve Narinlerimize Sıfır Tolerans şarkısını adayan Hadise eleştirilerin gündemine oturdu.
Demet Akalın'ın Hadise'yi topa tutması sonrası İrem Derici'nin Demo'ya had bildirmesiyle devam eden olay günden güne büyüyor. Tepkilerin çığ gibi büyümesiyle açıklama yapan Hadise'nin konuşması da öfkeli kalabalık için pek yeterli olmadı.
Ortalığın karıştığı konuya dahil olan son isim de Gülben Ergen oldu. Kaos büyürken Ergen de 'Yürekte hissetme' üzerinden Hadise'ye laf soktu!
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Uzun bir aranın ardından jüri koltuğuna yeniden oturan Hadise O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölüme damga vurdu.
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Hadise'nin "Narin ve Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı" diyerek "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendirmesi büyük tepki çekmişti.
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Hadise'nin aşk şarkısı tercihi sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesine yol açarken, bazı ünlü isimler de konuyla ilgili yorumsuz geçemedi. Tabii, bunların ilki de Demet Akalın oldu.
X'te paylaşılan Hadise videolarından birine "Kusacağım" diye eleştirisini bırakan Demet Akalın'a had bildiren kişiyse İrem Derici oldu.
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Vahşice katledilen ve davası geçtiğimiz günlerde sonlanan Narin için şarkı söyleyen Hadise'ye tepki göstermeden geçemeyen isimler listesine bu kez de Gülben Ergen eklendi.
'@lordsinov' adlı bir X kullanıcısı Hadise'nin videosunu paylaşarak "Hangisi daha rahatsız edici?" diye sordu.
Gülben Ergen de bu paylaşımı görünce Hadise'yi "Yürekte hissetmemek en ağırı" diyerek eleştirdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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