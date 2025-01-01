Sergen Deveci Hadise'nin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Narin İçin 'Sıfır Tolerans'ı Söylemesine Ateş Püskürdü!

2025'e girerken izleyicileri ekranlara kilitleyen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde epey dolu dolu geçti. Ancak bazı olaylar yüzünden de ortalık fena karıştı.

Bunun başında Hadise'nin Narin ve Narin gibi acı kaderler yaşayan kızlarımızı anmak için 'Sıfır Tolerans' şarkısını söylemesi yer aldı. Kimilerinin normal karşıladığı bu seçim büyük bir kesim tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı.

Ünlüler dünyasından da tepkilerin gelmeye başladığı konuyla ilgili son paylaşım yapanlardan biri de Sergen Deveci oldu. Hadise'ye çok öfkelenen Deveci sinirden deliye döndü!