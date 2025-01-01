Sergen Deveci Hadise'nin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Narin İçin 'Sıfır Tolerans'ı Söylemesine Ateş Püskürdü!
Sergen Deveci Hadise'nin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Narin İçin 'Sıfır Tolerans'ı Söylemesine Ateş Püskürdü!
2025'e girerken izleyicileri ekranlara kilitleyen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde epey dolu dolu geçti. Ancak bazı olaylar yüzünden de ortalık fena karıştı.
Bunun başında Hadise'nin Narin ve Narin gibi acı kaderler yaşayan kızlarımızı anmak için 'Sıfır Tolerans' şarkısını söylemesi yer aldı. Kimilerinin normal karşıladığı bu seçim büyük bir kesim tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı.
Ünlüler dünyasından da tepkilerin gelmeye başladığı konuyla ilgili son paylaşım yapanlardan biri de Sergen Deveci oldu. Hadise'ye çok öfkelenen Deveci sinirden deliye döndü!
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Dün akşam Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü yine tüm ilginin odağı oldu. Ünlülerin akın ettiği ses yarışmasında neler oldu neler...
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Uzun bir aranın ardından O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna yeniden oturan Hadise'nin vahşice katledilen ve davası geçtiğimiz günlerde tamamlanan Narin ile benzer acı kaderleri yaşayan talihsiz çocuklarımıza bir şarkı adamak istemesi programa damga vurdu.
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"Sıfır tolerans hadi git durma. Yüreğim soğudu yakamam bir daha" gibi sözlerin yer aldığı şarkı ağır eleştiri alırken pek çok ünlü isim de konuya dahil oldu.
Sosyal medyanın kasıp kavrulduğu konuya dahil olan son isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Sergen Deveci oldu.
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"Yaptığı her şeye öyle ağzımızın suyunu akıttık ki, o da ne yapsa doğru sandı" diyen Sergen Deveci, Hadise'ye ateş püskürdü.
"Öyle şuursuz, öyle her şeyden ve herkes uzak ki, öyle çirkin ki bu armağan. Hem de öyle çirkin ki..."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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