Bambaşka Birine Dönüşmüş: Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer'in Mayolu Yeni Yıl Dansı Fena Afallattı!
Bambaşka Birine Dönüşmüş: Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer'in Mayolu Yeni Yıl Dansı Fena Afallattı!
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer şarkıları, çılgın halleri ve açıklamalarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Ancak bu sefer enerjik türkücü değil de biricik kızı Gizem Tuncer'i konuşacağız. Tıpkı babası gibi müzik sektörüne giren Gizem Tuncer, yeni yıl kutlamaları için siyah mayo giyip dans ettiği videosuyla ağızları açık bıraktı.
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Türküleri, içten ve komik halleriyle Türk halkının gönlünde ayrı bir yere sahip olan Mahmut Tuncer'i bilmeyen, tanımayan yoktur!
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Ancak bu içeriğimizde ünlü türkücü değil de geçirdiği değişimlerle adeta bambaşka biri olan kızı Gizem Tuncer'e değineceğiz.
Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in birlikteliğinden dünyaya gelen Gizem Tuncer tıpkı babası gibi müzik sektöründe yıldızını parlatıyor.
Kariyeri kadar şoke eden açıklamalarıyla da zaman zaman adından söz ettiren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Parasız adam gereksiz adamdır. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın" demişti.
"Göz önündeysen veya sırf babam ünlü diye yaklaşmaya çalışan çok çakal var. Aptal olmayan anlar" şeklindeki konuşmasıyla da epey dikkat çekmişti kendisi.
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Bunların dışında değişen tarzıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da şoke eden Gizem Tuncer bu sefer de yılbaşı dansıyla görenleri fena afalalttı!
Siyah mayolu bir kombin yapıp "Jingle Bells" şarkısı eşliğinde dans eden Gizem Tuncer’in videosu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
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Kullanıcılardan gelen birkaçı yorumu da buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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