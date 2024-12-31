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2024'ü Kendine Has Bir Şekilde Uğurlayan Farah Zeynep Abdullah X Ahalisinin Duygularına Tercüman Oldu!

2024'ü Kendine Has Bir Şekilde Uğurlayan Farah Zeynep Abdullah X Ahalisinin Duygularına Tercüman Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
31.12.2024 - 14:31

Farah Zeynep Abdullah ekranların olduğu kadar sosyal medyanın da gözde ünlüleri arasındaki yerini koruyor. Dobra açıklamaları ve kapak gibi sözleriyle lafı gediğine koymasına alıştığımız ünlü oyuncu yine bir paylaşımla öne çıktı. 

2024 yılının son gününde aktif olarak kullandığı X platformundan yeni yıl paylaşımı yapan Farah Zeynep Abdullah yine kendi tarzını konuşturup attığı tweetle kullanıcıların dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımını kimilerinin duygularına da tercüman oldu!

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Masumlar Apartmanı, Bergen, Kızılcık Şerbeti, Bihter gibi yapımlarla son dönemlerde oyunculuğunu arşa çıkaran Farah Zeynep Abdullah ekranların sevilen simalarından oldu.

Masumlar Apartmanı, Bergen, Kızılcık Şerbeti, Bihter gibi yapımlarla son dönemlerde oyunculuğunu arşa çıkaran Farah Zeynep Abdullah ekranların sevilen simalarından oldu.

Deli dolu halleri, dobra açıklamaları ve sansasyon yaratan çıkışlarıyla nam yapan ünlü oyuncu son günlerde Nur Sürer ve Birsen Altuntaş'la olan tartışmalarıyla öne çıkıyordu.

Deli dolu halleri, dobra açıklamaları ve sansasyon yaratan çıkışlarıyla nam yapan ünlü oyuncu son günlerde Nur Sürer ve Birsen Altuntaş'la olan tartışmalarıyla öne çıkıyordu.

Bilen bilir; sosyal medyayı özellikle de X platformunu aktif olarak kullanan Abdullah, bazen kendisini eleştiren kullanıcılara verdiği kapak gibi cevaplarla bazen de ağır göndermeli sözleriyle dikkat çekiyordu.

Bilen bilir; sosyal medyayı özellikle de X platformunu aktif olarak kullanan Abdullah, bazen kendisini eleştiren kullanıcılara verdiği kapak gibi cevaplarla bazen de ağır göndermeli sözleriyle dikkat çekiyordu.

2024 yılının son saatlerinde yaptığı paylaşımla tüm gözleri yine üzerine toplayan Farah Zeynep Abdullah, bu sefer de sosyal medya kullanıcılarının kendini bulduğu türden bi' paylaşım yaptı.

2024 yılının son saatlerinde yaptığı paylaşımla tüm gözleri yine üzerine toplayan Farah Zeynep Abdullah, bu sefer de sosyal medya kullanıcılarının kendini bulduğu türden bi' paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu, "Günaydın bok gibi bir seneydi ama en çok güldüğüm senelerden de biriydi hoşça kal 2024" diyerek içini döktü.

Ünlü oyuncu, "Günaydın bok gibi bir seneydi ama en çok güldüğüm senelerden de biriydi hoşça kal 2024" diyerek içini döktü.
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Abdullah'ın paylaşımını da buraya bırakalım...

Abdullah'ın paylaşımını da buraya bırakalım...
twitter.com

Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da bir bakalım:

Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da bir bakalım:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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