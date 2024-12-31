2024'ü Kendine Has Bir Şekilde Uğurlayan Farah Zeynep Abdullah X Ahalisinin Duygularına Tercüman Oldu!

Farah Zeynep Abdullah ekranların olduğu kadar sosyal medyanın da gözde ünlüleri arasındaki yerini koruyor. Dobra açıklamaları ve kapak gibi sözleriyle lafı gediğine koymasına alıştığımız ünlü oyuncu yine bir paylaşımla öne çıktı.

2024 yılının son gününde aktif olarak kullandığı X platformundan yeni yıl paylaşımı yapan Farah Zeynep Abdullah yine kendi tarzını konuşturup attığı tweetle kullanıcıların dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımını kimilerinin duygularına da tercüman oldu!