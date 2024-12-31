Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Umre'ye Gitti: Son Haliyle Şaşırtan Necati Şaşmaz Maskeyi Çıkarınca Epey İlgi Gördü
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Umre'ye Gitti: Son Haliyle Şaşırtan Necati Şaşmaz Maskeyi Çıkarınca Epey İlgi Gördü
Türk televizyon tarihine damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin başrolü Necati Şaşmaz yalnızca ülkemizde meşhur değil. Yurt dışında da epey tanınan ünlü oyuncunun çok geniş bir hayran kitlesi var. Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz bu kez Umre ziyaretiyle gündeme geldi. Arap yarım adasında yoğun bir ilgi gören Şaşmaz son haliyle görenleri de şaşırttı.
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Yıllar önce final yapan Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazmış yapımlardan bir tanesi.
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Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Gürkan Uygun gibi isimlerin başrolünde yer aldığı "mafya" dizisinin en dikkat çeken ismi de Necati Şaşmaz'dı elbette!
Efsane dizide 'Polat Alemdar' karakterine hayat veren Necati Şaşmaz bu rol ile hem ülkemizde hem de yurt dışında çok sevildi.
Kurtlar Vadisi'nin final yapmasından sonra oyunculuk kariyerini rafa kaldıran Şaşmaz o günden sonra zaman zaman açıklamalarıyla gündem oluyordu.
Uzun bir süredir yaşamını sürdüren ABD'de, 'Polat' olarak Arap yarım adasında büyük bir hayran kitlesi edinen Necati Şaşmaz, bu kez de Umre ziyaretinde görüntülendi.
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Maskesini çıkardığı an radara yakalanan Necati Şaşmaz Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü oyuncu kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiç kimseyi de kırmadı.
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Kır saçlarıyla görüntülenen Necati Şaşmaz'ın son hali de görenleri şaşırttı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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