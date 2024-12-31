"Şımarık" Filmi Setinde Oryantal Şov Yapan Melis Sezen'in Kıvrak Dansı Kullanıcıları İkiye Böldü!
"Şımarık" Filmi Setinde Oryantal Şov Yapan Melis Sezen'in Kıvrak Dansı Kullanıcıları İkiye Böldü!
Son dönemlerde Deha dizisinde canlandırdığı 'İmre' karakteriyle ekranlarımızda olan Melis Sezen ne yapsa adından söz ettiren ünlülerimizden bir tanesi.
Ünlü oyuncu, şu sıralar Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı Şımarık filmiyle de konuşuluyor. Dansa olan tutkusuyla bilinen Sezen bu sevdasını film setinde de devam ettirdi.
Melis Sezen sette sergilediği oryantal şovuyla dikkatleri üzerine çekti. Kıvrak dansını sergileyen ünlü oyuncunun dansını beğenenler kadar eleştirenler de oldu!
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Bir dönemin unutulmaz dizilerinden Sadakatsiz'de 'Derin' karakterini canlandırırken Melis Sezen yapımdaki oyunculuğuyla büyük ilgi çekmişti.
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Hatta buradaki performansıyla 2021 yılında Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü almış, "Tutuyorum çünkü elimde şu an" diyerek viral olmuştu.
O günden sonra hayran kitlesini epey arttıran ünlü oyuncu gerek kendine has tarzı, gerek sıkça değiştirdiği imajı, gerekse de gündem olan açıklamalarıyla sosyal medyanın en popüler ünlüleri arasına girdi.
Duru güzelliği ve deli dolu hareketleriyle akıllara kazınan Sezen'in attığı her adım ayrı olay olurken, dansları da en az o kadar dillerde!
Şimdilerde Deha dizisinin İmre'si olarak izlediğimiz Melis Sezen, bu kez de başrollerini Kerem Bürsin'le paylaştığı Şımarık filminin setindeki oryantaliyle gözleri üzerine çekti.
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Gelin kimilerinin övdüğü kimilerinin de gömdüğü dansa gelen yorumlara bi' bakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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