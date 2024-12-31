"Şımarık" Filmi Setinde Oryantal Şov Yapan Melis Sezen'in Kıvrak Dansı Kullanıcıları İkiye Böldü!

Son dönemlerde Deha dizisinde canlandırdığı 'İmre' karakteriyle ekranlarımızda olan Melis Sezen ne yapsa adından söz ettiren ünlülerimizden bir tanesi.

Ünlü oyuncu, şu sıralar Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı Şımarık filmiyle de konuşuluyor. Dansa olan tutkusuyla bilinen Sezen bu sevdasını film setinde de devam ettirdi.

Melis Sezen sette sergilediği oryantal şovuyla dikkatleri üzerine çekti. Kıvrak dansını sergileyen ünlü oyuncunun dansını beğenenler kadar eleştirenler de oldu!