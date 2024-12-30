'Şımarık' Filminin Setinden Görüntülerini Paylaşan Melis Sezen Oryantal Dansıyla Adeta Şov Yaptı!
'Şımarık' Filminin Setinden Görüntülerini Paylaşan Melis Sezen Oryantal Dansıyla Adeta Şov Yaptı!
Bu yılın en gözde kadın oyuncularından biri olan Melis Sezen yıl boyunca birbirinden farklı dizi ve film projesinde yer aldı. Henüz yeni vizyona giren 'Şımarık' isimli filmde Kerem Bursin ile başrolü paylaşan Sezen, sette keyifle eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntüler arasında Melis Sezen'in dans hünerlerini sergilediği anlar da vardı.
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Bu yıl dizi ve film dünyasında ismini en çok duyduğumuz ünlülerden birisi de Melis Sezen'di biliyorsunuz. Şimdilerde 'Deha' dizisiyle ekranları süsleyen güzel oyuncu en son 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde rol almıştı.
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2024'ü oldukça yoğun geçiren güzel oyuncu şimdilerde yeni filmi 'Şımarık'ın heyecanını yaşıyor.
Kerem Bursin ile başrolü paylaştığı 'Şımarık' isimli film, Mete'nin şımarık ve sorumsuz hallerinden kurtulması için kendisine ders vermek adına düzenlenen bir kurmaca dünyaya gönderilmesini ve ardından orada başına gelenleri komik bir dille seyircisine aktarıyor.
Melis Sezen, bu komedi filminin bir o kadar eğlenceli geçen setine ait anılarını ardı ardına sosyal medyasında paylaştı. O gönderiler arasında oryantal dans hünerlerini sergilediği bir video ise oldukça dikkat çekti.
Melis Sezen'in dans ettiği o anları merak edenleri şöyle alalım👇
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