'Şımarık' Filminin Setinden Görüntülerini Paylaşan Melis Sezen Oryantal Dansıyla Adeta Şov Yaptı!

Bu yılın en gözde kadın oyuncularından biri olan Melis Sezen yıl boyunca birbirinden farklı dizi ve film projesinde yer aldı. Henüz yeni vizyona giren 'Şımarık' isimli filmde Kerem Bursin ile başrolü paylaşan Sezen, sette keyifle eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntüler arasında Melis Sezen'in dans hünerlerini sergilediği anlar da vardı.