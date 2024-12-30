Aydilge'den ''Hayalim Cinsellik Yaşarken Ölmek'' Diyen Bennu Gerede'ye Tepki Dolu Yanıt!

Geçtiğimiz gün yaptığı cinsellik açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Bennu Gerede'yi ünlü bir fotoğrafçı olmasının yanı sıra Survivor'a katılan isimlerden biri olmasıyla da tanıyoruz. Ünlü şarkıcı Aydilge ise son aylarda sosyal medya hesabından gündemde olan konu ve kişilerle ilgili attığı tweet'ler ve açıklamalı videolarla konuşulan bir isim. Kendisi Gerede'nin cinsellik açıklamalarına da sosyal medya üzerinden eleştirel bir tweet ile yorum yaptı. Aydilge yazısında kadınların sosyal yaşantılarında yaşadıkları zorluklara değindi.