Aydilge'den ''Hayalim Cinsellik Yaşarken Ölmek'' Diyen Bennu Gerede'ye Tepki Dolu Yanıt!
Aydilge'den ''Hayalim Cinsellik Yaşarken Ölmek'' Diyen Bennu Gerede'ye Tepki Dolu Yanıt!
Geçtiğimiz gün yaptığı cinsellik açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Bennu Gerede'yi ünlü bir fotoğrafçı olmasının yanı sıra Survivor'a katılan isimlerden biri olmasıyla da tanıyoruz. Ünlü şarkıcı Aydilge ise son aylarda sosyal medya hesabından gündemde olan konu ve kişilerle ilgili attığı tweet'ler ve açıklamalı videolarla konuşulan bir isim. Kendisi Gerede'nin cinsellik açıklamalarına da sosyal medya üzerinden eleştirel bir tweet ile yorum yaptı. Aydilge yazısında kadınların sosyal yaşantılarında yaşadıkları zorluklara değindi.
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'Kiralık Aşk' gibi yayınlandığı dönemde beğeniyle takip edilen birçok dizinin jenerik müziğinin hem söz yazarlığını yapan hem de o şarkıları seslendiren Aydilge'yi tanımayanınız yoktur.
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Başarılı şarkıcı en son 'Cıstak' şarkısına çektiği tepki dolu video ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada birçok kullanıcı Aydilge'nin yorumlarına hak vermişti.
2013 yılında Survivor yarışmasına katılarak kitleler tarafından tanınır hale gelen fotoğrafçı Bennu Gerede, geçtiğimiz yıl orgazm olmakla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunmuş ve her zaman parıldamasının sırrının bu olduğunu dile getirmişti.
Gerede'nin bu açıklamayı yaptığı sosyal medya paylaşımı ise bu şekildeydi👇
Ünlü fotoğrafçı, geçtiğimiz gün Emel Özuğur'un programına konuk oldu. Sinirli, mutsuz veya gergin bir kadın gördüğü zaman "Bu kadının sevişmesi gerekiyor" diye düşündüğünü açıkladı.
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Kadın hakları, kadın bedeni ve toplumdaki roller söz konusu olduğunda kendini tutamayan Aydilge'den Bennu Gerede'nin bu açıklamasına yanıt ise hiç gecikmeden geldi. 👇
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