Kalplerimiz Yumuşacık Oldu: Bu Sene Anne Olan Yasemin Şefkatli'den 2024'e Veda Paylaşımı

2021 yılında oldukça görkemli bir düğünle dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bu senenin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. Sempatik ve doğal halleriyle birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen çift, bu sene ikizleri Emir ve Ayel'i kucaklarına aldı. Sosyal medyayı epey aktif bir şekilde kullanan Şefkatli, bu seneye vedasını da yine sosyal medya üzerinden bir paylaşımla yaptı.