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Kalplerimiz Yumuşacık Oldu: Bu Sene Anne Olan Yasemin Şefkatli'den 2024'e Veda Paylaşımı

Kalplerimiz Yumuşacık Oldu: Bu Sene Anne Olan Yasemin Şefkatli'den 2024'e Veda Paylaşımı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 19:41

2021 yılında oldukça görkemli bir düğünle dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bu senenin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. Sempatik ve doğal halleriyle birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen çift, bu sene ikizleri Emir ve Ayel'i kucaklarına aldı. Sosyal medyayı epey aktif bir şekilde kullanan Şefkatli, bu seneye vedasını da yine sosyal medya üzerinden bir paylaşımla yaptı.

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Uzun süreli bir birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran şarkıcı İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Uzun süreli bir birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran şarkıcı İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Evlendikleri dönemden bu yana epey ilgiyle takip edilen çift, konuk oldukları programlarda özel hayatlarına dair yaptıkları samimi ve esprili açıklamalarla da gündeme geliyor.

Evlendikleri dönemden bu yana epey ilgiyle takip edilen çift, konuk oldukları programlarda özel hayatlarına dair yaptıkları samimi ve esprili açıklamalarla da gündeme geliyor.

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İkili, 2024'ün ocak ayında ikiz bebekleri Emir ve Ayel'i kucaklarına aldı. Anne olmasının sevincini her paylaşımında gözlerinden okuduğumuz Yasemin Şefkatli, bebeklerini en doğal halleriyle sosyal medya hesabında paylaşmayı oldukça seviyor biliyorsunuz.

İkili, 2024'ün ocak ayında ikiz bebekleri Emir ve Ayel'i kucaklarına aldı. Anne olmasının sevincini her paylaşımında gözlerinden okuduğumuz Yasemin Şefkatli, bebeklerini en doğal halleriyle sosyal medya hesabında paylaşmayı oldukça seviyor biliyorsunuz.

Şefkatli, ikiz bebekleri ve eşi İdo Tatlıses'li fotoğrafları ardı ardına koyarak yeni bir paylaşım yaptı.👇

Şefkatli, ikiz bebekleri ve eşi İdo Tatlıses'li fotoğrafları ardı ardına koyarak yeni bir paylaşım yaptı.👇

Paylaşımına ''Teşekkürler 2024'' notu düşen Yasemin Şefkatli'nin bebek kokulu paylaşımları kısa sürede büyük beğeni topladı.👇

Paylaşımına ''Teşekkürler 2024'' notu düşen Yasemin Şefkatli'nin bebek kokulu paylaşımları kısa sürede büyük beğeni topladı.👇
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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