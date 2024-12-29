Güzelliğiyle Gözlerimizi Kamaştıran Dilan Çiçek Deniz Yılbaşı Programı İçin Kırmızılara Büründü!
Güzelliğiyle Gözlerimizi Kamaştıran Dilan Çiçek Deniz Yılbaşı Programı İçin Kırmızılara Büründü!
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son zamanlarda bir dizide rol almasa da yaptığı reklam anlaşmalarıyla her geçen gün küresel çapta büyümeye devam ediyor. Deniz, doğal güzelliğini tamamlayacak parçaları özenle bir araya getirerek imza kombinler oluşturan ve oluşturduğu kombinleri kendine yakıştırmayı başaran nadir ünlü güzellerimizden biri biliyorsunuz. Ünlü isimi 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında salı akşamı televizyon ekranlarında göreceğiz. Dilan Çiçek Deniz, programda giydiği elbisesiyle yeni pozunu paylaştı. Güzel oyuncu, kırmızı elbisesiyle adeta büyüledi.
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Çukur dizisinin 'Sena'sı olarak hafızalarda yer edinen Dilan Çiçek Deniz en son 'Aşk Mevsimi' isimli bir filmde rol aldı. Ünlü oyuncuyu sektördeki başarılarının yanı sıra aşk hayatıyla da magazin gündeminde sık sık gördük bu yıl.
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Öyle ki Dilan Çiçek, biricik aşkı Cemo Çetin ile bu yazın tadını çıkarttığı aşk pozlarını boy boy paylaşmıştı. Bizlere de 'Allah mesut etsin' demek düşmüştü.👇
Aşkının işinin önüne geçmesine izin vermeyen Dilan Çiçek Deniz'i bir sürü reklam projesi ve çeşitli etkinliklerde görmeye devam ediyoruz. Kendisini Cannes'da siyah transparan elbisesiyle görmüştük en son👇
Kendine has tarzını zarif parçaları bir araya getirerek oluşturan güzel oyuncu 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programı için kırmızı, vücuda oturan bir elbise tercih etti. Deniz, dalgalı saçlarını omuzundan düşürerek sade ama iddialı duruşuyla dikkat çekti.
Dilan Çiçek Deniz, kırmızı elbisesini doğala yakın bir makyajla tamamladı. Gamze Tekin Alp, güzel oyuncunun makyajı için siyah eyeliner ve nude tonlarda bir ruj tercih etti.
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