''Çocuklu Bir Rockstar Olacağım'' Demişti: Aleyna Tilki Bir Dergi Çekimi İçin Teoman ile Bir Araya Geldi!
''Çocuklu Bir Rockstar Olacağım'' Demişti: Aleyna Tilki Bir Dergi Çekimi İçin Teoman ile Bir Araya Geldi!
Küçük yaşta katıldığı bir televizyon programında seslendirdiği şarkılarla tanıdığımız Aleyna Tilki ve unutulmaz şarkılara imza atan şarkıcı Teoman; son dönemlerde yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen iki ayrı isimdi. Fakat ikili geçtiğimiz gün bir moda, yaşam ve ilişkiler dergisi olan 'Cosmopolitan' için kamera karşısına geçti. İkilinin stili ve verdikleri poz epey konuşuldu.
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'Cevapsız Çınlama' şarkısının ardından büyük bir sıçrama yaşayarak ismini müzik listelerinin en üst sıralarına yazdırmayı başaran Aleyna Tilki'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Genç şarkıcı şimdilerde yaptığı açıklamalarla adından sıkça bahsettiriyor biliyorsunuz.
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Yaptığı yorumlarla son günlerde gündemden düşmeyen, 'Instagram'da güzel kızları hayatına renk gelsin' diye takip ettiğini açıklayan başarılı şarkıcı Teoman'ı 'İki Yabancı' ve 'Çoban Yıldızı' gibi şarkılarıyla tanıyoruz.
'Rockstar' olma hayaliyle yanıp tutuşan Aleyna Tilki, Türkiye'nin yıldızı hiç sönmeden parlayan Rockstar'ı Teoman ile Cosmopolitan dergisi için kameralar karşısına geçti. 👇
İkiliyi bir arada gören kullanıcıların yorumları ise bu şekilde oldu👇
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