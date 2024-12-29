''Çocuklu Bir Rockstar Olacağım'' Demişti: Aleyna Tilki Bir Dergi Çekimi İçin Teoman ile Bir Araya Geldi!

Küçük yaşta katıldığı bir televizyon programında seslendirdiği şarkılarla tanıdığımız Aleyna Tilki ve unutulmaz şarkılara imza atan şarkıcı Teoman; son dönemlerde yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen iki ayrı isimdi. Fakat ikili geçtiğimiz gün bir moda, yaşam ve ilişkiler dergisi olan 'Cosmopolitan' için kamera karşısına geçti. İkilinin stili ve verdikleri poz epey konuşuldu.