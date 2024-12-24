Kendall Jenner Yılbaşı Konseptine Uygun Dekore Ettiği Rüya Gibi Evinin Kapılarını Açtı!
Kendall Jenner Yılbaşı Konseptine Uygun Dekore Ettiği Rüya Gibi Evinin Kapılarını Açtı!
Kendall Jenner, moda dünyasında ismini sık sık duyduğumuz bir model olmasının yanı sıra Kris Jenner'ın kızı olmasından dolayı kaotik aile ilişkileriyle de gündeme gelen bir isim. Son yıllarda popülaritesi gitgide artan Jenner'ın sosyal medya paylaşımları da kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hal böyle olunca dünyaca ünlü güzelin özel hayatı, nerede yaşadığı ve ne giydiği gibi onun kim olduğunu tanımlayan şeyler de epey merak ediliyordu. Kendall Jenner, 'Arcitechtural Digest' isimli bir Youtube kanalına evinin kapılarını açtı. Jenner'in özel bir yılbaşı konseptiyle dizayn edilen evi görenleri büyüledi.
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Fiziği ve alımlı güzelliğiyle dikkat çeken model Kendall Jenner, aile yaşantısı ve aşk ilişkileriyle gündeme gelen bir isim biliyorsunuz.
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Dünyaca ünlü güzel bunların yanı sıra aktif sosyal medya kullanımı ve yaptığı paylaşımlarla da epey konuşuluyor ve yaptığı açıklamalar her dönemde ilgiyle takip ediliyor.
Bir röportajında, ''Kendimi en çekici bulduğum an yeni duştan çıktığım, üzerime pijamalarımı giyip rahatladığım anlar; en doğal halim!'' diyen Jenner'ın bu konforlu betimlemesi üzerine nasıl bir evde yaşıyor olabileceğini hepimiz merak eder olmuştuk.
Jenner geçtiğimiz gün evinin kapılarını bir Youtube kanalı için açtı. Ünlü modelin yılbaşı için özel bir konseptle yeniden dizayn ettiği tatil evi görenleri adeta büyüledi.👇
Evinin dış cephe tasarımında renkli ışıklardan yararlanması bir masal dünyasındaymış hissi yaratırken, sade ama bir o kadar da özenli dekore edilmiş olması dikkat çekti.
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Vintage tasarımları sevdiğini söyeleyen Kendall Jenner, evini dekore ederken vintage objeler ve ev araç gereçlerinden de epey yararlanmış gözüküyordu.👇
Tatil evi için rahat ve geniş koltuklar tercih eden dünyaca ünlü güzel, rahatlığına olan düşkünlüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.👇
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