Kendall Jenner Yılbaşı Konseptine Uygun Dekore Ettiği Rüya Gibi Evinin Kapılarını Açtı!

Kendall Jenner, moda dünyasında ismini sık sık duyduğumuz bir model olmasının yanı sıra Kris Jenner'ın kızı olmasından dolayı kaotik aile ilişkileriyle de gündeme gelen bir isim. Son yıllarda popülaritesi gitgide artan Jenner'ın sosyal medya paylaşımları da kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hal böyle olunca dünyaca ünlü güzelin özel hayatı, nerede yaşadığı ve ne giydiği gibi onun kim olduğunu tanımlayan şeyler de epey merak ediliyordu. Kendall Jenner, 'Arcitechtural Digest' isimli bir Youtube kanalına evinin kapılarını açtı. Jenner'in özel bir yılbaşı konseptiyle dizayn edilen evi görenleri büyüledi.