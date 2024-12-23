Bartu Küçük Çağlayan, Freud Göndermeli 'Babacım' Tweetiyle Türkçenin Azizliğini Tiye Aldı

Pandemi döneminde Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarla popülerleşen Bartu Küçükçağlayan'ı daha önce rol aldığı dizi projeleri ve tiyatro sahnesindeki başarılı oyunculuğuyla da tanıyoruz. Aynı zamanda şarkıcılığıyla da ön plana çıkan Küçükçağlayan, kendini özgürce ifade edebildiği sanatın birçok farklı dalıyla ilgilenen bir isim. Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başarırken çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Bartu Küçükçağlayan'ın attığı bir tweet çok konuşuldu.