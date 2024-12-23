Bartu Küçük Çağlayan, Freud Göndermeli 'Babacım' Tweetiyle Türkçenin Azizliğini Tiye Aldı
Bartu Küçük Çağlayan, Freud Göndermeli 'Babacım' Tweetiyle Türkçenin Azizliğini Tiye Aldı
Pandemi döneminde Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarla popülerleşen Bartu Küçükçağlayan'ı daha önce rol aldığı dizi projeleri ve tiyatro sahnesindeki başarılı oyunculuğuyla da tanıyoruz. Aynı zamanda şarkıcılığıyla da ön plana çıkan Küçükçağlayan, kendini özgürce ifade edebildiği sanatın birçok farklı dalıyla ilgilenen bir isim. Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başarırken çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Bartu Küçükçağlayan'ın attığı bir tweet çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Yalan Dünya' dizisinin 'Orçun'u olarak tanıdığımız oyuncu Bartu Küçükçağlayan başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merve Özgüle ile 2019 yılında hayatını birleştiren oyuncu, pandemi döneminde Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla geniş kitlelere ulaşmış ve takipçi kitlesini zorlu günlerde biraz olsun güldürmeyi başarmıştı.
Şimdilerde daha çok müzik kariyeriyle ön plana çıkan Küçükçağlayan'ın açık sözlülükle attığı tweet'leri de zaman zaman çok konuşuluyor biliyorsunuz. Kendisi kızıyla olan ilişkisini Freud'a ve Türkçeye bağladığı tweet'iyle gündeme geldi.
Bartu Küçükçağlayan, ''Kızıma üç yıldır “babacım” diye hitap etmemeyi becerdim. Baya zorlanıyorum ama. Türkçe bi tuhaf bazen, Freud da.'' şeklinde bir paylaşım yaptı.
Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede epey etkileşim aldı. Tweet'e gelen bazı cevaplar bu şekildeydi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın