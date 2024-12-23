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Bartu Küçük Çağlayan, Freud Göndermeli 'Babacım' Tweetiyle Türkçenin Azizliğini Tiye Aldı

Bartu Küçük Çağlayan, Freud Göndermeli 'Babacım' Tweetiyle Türkçenin Azizliğini Tiye Aldı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 00:21

Pandemi döneminde Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarla popülerleşen Bartu Küçükçağlayan'ı daha önce rol aldığı dizi projeleri ve tiyatro sahnesindeki başarılı oyunculuğuyla da tanıyoruz. Aynı zamanda şarkıcılığıyla da ön plana çıkan Küçükçağlayan, kendini özgürce ifade edebildiği sanatın birçok farklı dalıyla ilgilenen bir isim. Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başarırken çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Bartu Küçükçağlayan'ın attığı bir tweet çok konuşuldu.

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'Yalan Dünya' dizisinin 'Orçun'u olarak tanıdığımız oyuncu Bartu Küçükçağlayan başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

'Yalan Dünya' dizisinin 'Orçun'u olarak tanıdığımız oyuncu Bartu Küçükçağlayan başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Merve Özgüle ile 2019 yılında hayatını birleştiren oyuncu, pandemi döneminde Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla geniş kitlelere ulaşmış ve takipçi kitlesini zorlu günlerde biraz olsun güldürmeyi başarmıştı.

Merve Özgüle ile 2019 yılında hayatını birleştiren oyuncu, pandemi döneminde Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla geniş kitlelere ulaşmış ve takipçi kitlesini zorlu günlerde biraz olsun güldürmeyi başarmıştı.

Şimdilerde daha çok müzik kariyeriyle ön plana çıkan Küçükçağlayan'ın açık sözlülükle attığı tweet'leri de zaman zaman çok konuşuluyor biliyorsunuz. Kendisi kızıyla olan ilişkisini Freud'a ve Türkçeye bağladığı tweet'iyle gündeme geldi.

Şimdilerde daha çok müzik kariyeriyle ön plana çıkan Küçükçağlayan'ın açık sözlülükle attığı tweet'leri de zaman zaman çok konuşuluyor biliyorsunuz. Kendisi kızıyla olan ilişkisini Freud'a ve Türkçeye bağladığı tweet'iyle gündeme geldi.

Bartu Küçükçağlayan, ''Kızıma üç yıldır “babacım” diye hitap etmemeyi becerdim. Baya zorlanıyorum ama. Türkçe bi tuhaf bazen, Freud da.'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bartu Küçükçağlayan, ''Kızıma üç yıldır “babacım” diye hitap etmemeyi becerdim. Baya zorlanıyorum ama. Türkçe bi tuhaf bazen, Freud da.'' şeklinde bir paylaşım yaptı.
twitter.com

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede epey etkileşim aldı. Tweet'e gelen bazı cevaplar bu şekildeydi👇

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede epey etkileşim aldı. Tweet'e gelen bazı cevaplar bu şekildeydi👇
twitter.com
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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