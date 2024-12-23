onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Setlerden Uzak Kalmasının Bir Nedeni Varmış: Oyuncu Gizem Karaca'nın Bebek Beklediği İddia Edildi!

Setlerden Uzak Kalmasının Bir Nedeni Varmış: Oyuncu Gizem Karaca'nın Bebek Beklediği İddia Edildi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 21:23

Televizyon dizilerindeki oyunculuğuyla bir dönemler epey beğeniyle takip edilen oyuncu Gizem Karaca,2017'de Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Evlendiği yıldan bu yana daha sessiz ve gözden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden güzel oyuncuyla ilgili sevindiren bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yedi sene önce Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca anne olmaya hazırlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gizem Karaca, 2010'lu yıllarda rol aldığı televizyon dizilerindeki başarılı oyunculuğuyla ön plana çıkmış bir isim. Kendisi 'Güzel Köylü' ve 'Eve Düşen Yıldırım' gibi yapımlarda başrolü oynayarak yıldızını parlatmıştı.

Gizem Karaca, 2010'lu yıllarda rol aldığı televizyon dizilerindeki başarılı oyunculuğuyla ön plana çıkmış bir isim. Kendisi 'Güzel Köylü' ve 'Eve Düşen Yıldırım' gibi yapımlarda başrolü oynayarak yıldızını parlatmıştı.

Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Yedi yıldır evli olan çift, magazin gündeminde kaoslarla ve kavgalarla yer edinmeyen nadir çiftlerden.

Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Yedi yıldır evli olan çift, magazin gündeminde kaoslarla ve kavgalarla yer edinmeyen nadir çiftlerden.

Aman diyelim nazar değmesin🧿

Evlendiği yıldan bu yana her ne kadar sosyal medya hesabını aktif kullansa da uzun süredir ekranlarda göremediğimiz oyuncunun yüzüne hasret kalmıştık.

Evlendiği yıldan bu yana her ne kadar sosyal medya hesabını aktif kullansa da uzun süredir ekranlarda göremediğimiz oyuncunun yüzüne hasret kalmıştık.

Fakat sizlere müjdeli bir haberimiz var! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gizem Karaca'nın şimdilerde kendisine gelen teklifleri reddetmesinin sebebi ise hamile olmasıymış. 🤰🏼 Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncuyu bir süre daha yeni projelerde göremeyeceğiz.

Fakat sizlere müjdeli bir haberimiz var! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gizem Karaca'nın şimdilerde kendisine gelen teklifleri reddetmesinin sebebi ise hamile olmasıymış. 🤰🏼 Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncuyu bir süre daha yeni projelerde göremeyeceğiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın