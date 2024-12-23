Setlerden Uzak Kalmasının Bir Nedeni Varmış: Oyuncu Gizem Karaca'nın Bebek Beklediği İddia Edildi!

Televizyon dizilerindeki oyunculuğuyla bir dönemler epey beğeniyle takip edilen oyuncu Gizem Karaca,2017'de Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Evlendiği yıldan bu yana daha sessiz ve gözden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden güzel oyuncuyla ilgili sevindiren bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yedi sene önce Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca anne olmaya hazırlanıyor.