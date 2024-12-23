Setlerden Uzak Kalmasının Bir Nedeni Varmış: Oyuncu Gizem Karaca'nın Bebek Beklediği İddia Edildi!
Setlerden Uzak Kalmasının Bir Nedeni Varmış: Oyuncu Gizem Karaca'nın Bebek Beklediği İddia Edildi!
Televizyon dizilerindeki oyunculuğuyla bir dönemler epey beğeniyle takip edilen oyuncu Gizem Karaca,2017'de Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Evlendiği yıldan bu yana daha sessiz ve gözden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden güzel oyuncuyla ilgili sevindiren bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yedi sene önce Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca anne olmaya hazırlanıyor.
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Gizem Karaca, 2010'lu yıllarda rol aldığı televizyon dizilerindeki başarılı oyunculuğuyla ön plana çıkmış bir isim. Kendisi 'Güzel Köylü' ve 'Eve Düşen Yıldırım' gibi yapımlarda başrolü oynayarak yıldızını parlatmıştı.
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Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Yedi yıldır evli olan çift, magazin gündeminde kaoslarla ve kavgalarla yer edinmeyen nadir çiftlerden.
Evlendiği yıldan bu yana her ne kadar sosyal medya hesabını aktif kullansa da uzun süredir ekranlarda göremediğimiz oyuncunun yüzüne hasret kalmıştık.
Fakat sizlere müjdeli bir haberimiz var! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gizem Karaca'nın şimdilerde kendisine gelen teklifleri reddetmesinin sebebi ise hamile olmasıymış. 🤰🏼 Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncuyu bir süre daha yeni projelerde göremeyeceğiz.
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