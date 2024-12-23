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Kendine Has Duruşuyla Tanınan Model Didem Soydan, Fatih Altaylı'ya Samimi Açıklamalarda Bulundu

Kendine Has Duruşuyla Tanınan Model Didem Soydan, Fatih Altaylı'ya Samimi Açıklamalarda Bulundu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 20:23

Fit vücudu ve oldukça başarılı modellik deneyimiyle her daim adından söz ettiren Didem Soydan, dönem dönem çarpıcı açıklamalarıyla da gündeme geliyor. Ünlü manken, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Soydan, modellik kariyerinden ve aile hayatından bahsetti.

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Uzun yıllardır kariyerindeki başarılarıyla gündeme gelen manken Didem Soydan'ı tanımayanınız yoktur. Kendisi kusursuz fiziği ve iddialı pozlarıyla her zaman gündeme gelmeyi başarıyor.

Uzun yıllardır kariyerindeki başarılarıyla gündeme gelen manken Didem Soydan'ı tanımayanınız yoktur. Kendisi kusursuz fiziği ve iddialı pozlarıyla her zaman gündeme gelmeyi başarıyor.

Didem Soydan geçtiğimiz gün kusursuz fiziğini sergilediği pozlarıyla epey konuşulmuştu👇

En az verdiği pozlar kadar iddialı açıklamalarıyla da gündeme gelen Soydan'ı lafını esirgemeden yaptığı eleştirileri ve kendine has duruşunu hiçbir zaman bozmayışıyla da tanıyoruz.

En az verdiği pozlar kadar iddialı açıklamalarıyla da gündeme gelen Soydan'ı lafını esirgemeden yaptığı eleştirileri ve kendine has duruşunu hiçbir zaman bozmayışıyla da tanıyoruz.

Ünlü manken şimdilerde kariyerinde bir basamak daha atlayarak kendi markasını kurdu. Başarılarına bir yenisini ekleyen Didem Soydan, Fatih Altaylı'nın Youtube programına konuk oldu.

Ünlü manken şimdilerde kariyerinde bir basamak daha atlayarak kendi markasını kurdu. Başarılarına bir yenisini ekleyen Didem Soydan, Fatih Altaylı'nın Youtube programına konuk oldu.

Programda aile hayatı ve kariyeriyle ilgili oldukça samimi açıklamalarda bulunan Soydan, ''Bizim milletimiz korkmayan kadından hoşlanmıyor. Ve bunu garip bir yerden, nedense, cezalandırmaya çalışıyorlar.'' diyerek başladığı cümlesini korkmamanın cezasını ödediğini söyleyerek tamamladı.

Programda aile hayatı ve kariyeriyle ilgili oldukça samimi açıklamalarda bulunan Soydan, ''Bizim milletimiz korkmayan kadından hoşlanmıyor. Ve bunu garip bir yerden, nedense, cezalandırmaya çalışıyorlar.'' diyerek başladığı cümlesini korkmamanın cezasını ödediğini söyleyerek tamamladı.

''Ben korku nedir bilmedim!'' diyen ünlü manken bunun nedenin ailesinden gelen destek ve yetiştirilme tarzı olduğunu belirtti. Soydan, özgüvenli ve kendinden emin duruşu karşısında Fatih Altaylı'dan ''Müdanasızsınız'' yorumunu aldı. Altaylı, ''Kadın dediğin dik başlı olmalı, hiç sevmem ezik kadın tipini'' diyerek Didem Soydan'ı 'şahane' bulmasının temel nedenin özgüvenli duruşu olduğunu söyledi.

''Ben korku nedir bilmedim!'' diyen ünlü manken bunun nedenin ailesinden gelen destek ve yetiştirilme tarzı olduğunu belirtti. Soydan, özgüvenli ve kendinden emin duruşu karşısında Fatih Altaylı'dan ''Müdanasızsınız'' yorumunu aldı. Altaylı, ''Kadın dediğin dik başlı olmalı, hiç sevmem ezik kadın tipini'' diyerek Didem Soydan'ı 'şahane' bulmasının temel nedenin özgüvenli duruşu olduğunu söyledi.
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Didem Soydan ve Fatih Altaylı'nın sohbetini merak edenler için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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