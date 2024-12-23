Kendine Has Duruşuyla Tanınan Model Didem Soydan, Fatih Altaylı'ya Samimi Açıklamalarda Bulundu

Fit vücudu ve oldukça başarılı modellik deneyimiyle her daim adından söz ettiren Didem Soydan, dönem dönem çarpıcı açıklamalarıyla da gündeme geliyor. Ünlü manken, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Soydan, modellik kariyerinden ve aile hayatından bahsetti.