Noel Öncesi 'Santa Baby' Sürprizi: Kim Kardashian Şarkıcılığa Soyunarak Yeni Bir Cover Yayınladı

2010'lu yıllarda birçok kişi tarafından 'ideal vücut' olarak tanımlanan ve yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelen Kim Kardashian, lüks yaşantısı ve aile içi skandallarıyla da çok konuşuluyordu. Şimdilerde o dönemlere nazaran daha sakin bir hayat süren Kim Kardashian, en son kırık ayağıyla o etkinlik senin bu davet benim gezerek gözleri üzerine çevirmeyi başarmıştı. Dünyaca ünlü isim Noel'e günler kala bir sürpriz yaparak coverladığı 'Santa Baby' isimli şarkıyı dijital platformlarda yayınladı.