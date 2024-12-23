Noel Öncesi 'Santa Baby' Sürprizi: Kim Kardashian Şarkıcılığa Soyunarak Yeni Bir Cover Yayınladı
Noel Öncesi 'Santa Baby' Sürprizi: Kim Kardashian Şarkıcılığa Soyunarak Yeni Bir Cover Yayınladı
2010'lu yıllarda birçok kişi tarafından 'ideal vücut' olarak tanımlanan ve yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelen Kim Kardashian, lüks yaşantısı ve aile içi skandallarıyla da çok konuşuluyordu. Şimdilerde o dönemlere nazaran daha sakin bir hayat süren Kim Kardashian, en son kırık ayağıyla o etkinlik senin bu davet benim gezerek gözleri üzerine çevirmeyi başarmıştı. Dünyaca ünlü isim Noel'e günler kala bir sürpriz yaparak coverladığı 'Santa Baby' isimli şarkıyı dijital platformlarda yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim Kardashian'ın adını o dönemki sevgilisi Ray J ile yaşadığı 'seks kasedi' skandalında mutlaka duymuşsunuzdur. Hatta kasetlerin sızdırılmasının ardından Ray J, Kim'in annesi Kris Jenner'ı bile suçlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi 2014 yılında şarkıcı Kanye West ile hayatını birleştirmişti. Çift, bu evliliklerinden dört çocukları olmasına rağmen 2022 yılında tereyağından kıl çeker gibi evliliklerini tek seferde sonlandırdı.
Kim Kardashian, kaotik aşk ve ilişkileriyle olduğu kadar stiliyle de magazin sayfalarını süsleyen dünyaca ünlü bir isim. Fiziğinden tutun da tercih ettiği saç modeline kadar ilgiyle takip ediliyor kendisi.
Kim Kardashian en son ayağını kırması ile gündeme gelmişti. Ünlü yıldız, yalnızca ayağını kırmakla kalmamış alçılı ayağına rağmen topuklu ayakkabı giyerek gittiği davetlerle olay olmuştu.👇
Ünlü isim hayranlarına bugün bir sürpriz yaparak cover'ını yaptığı bir Noel sezonu şarkısı olan ve daha önce birçok ünlü isim tarafından coverlanan 'Santa Baby' isimli şarkıyı yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi 'Santa Baby' için stüdyoda kayıt alırken ise işte bu şekilde görüntülenmişti👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın