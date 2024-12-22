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Karizmanın Bu Kadarı da Fazla! Bir X Kullanıcısı Dünyaca Ünlü Güzellerin Erkek Versiyonlarını Paylaştı

Karizmanın Bu Kadarı da Fazla! Bir X Kullanıcısı Dünyaca Ünlü Güzellerin Erkek Versiyonlarını Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 19:23

Son dönemlerde yapay zekanın nimetlerinden en çok faydalananlar X platformunda içerik üretenler oluyor. Yabancı bir X kullanıcısı dünyaca ünlü kadın ünlülerin erkek versiyonlarını yapay zekayla tasarlayarak paylaştı. Oldukça etkileşim alan bu gönderinin bir benzeri daha öncesinde Türk ünlülerimiz için de yapılmış ve gündem olmuştu. Hazırsanız, gelin bakalım Taylor Swift'ten Billie Eilish'e yabancı güzeller erkek olsaydı nasıl olurdu?

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Selena Gomez ve Taylor Swift gibi dünyaca ünlü isimleri göz kamaştıran güzellikleri ve imza attıkları sayısız başarılarla magazin gündeminde sık sık görmeye alışığız.

Selena Gomez ve Taylor Swift gibi dünyaca ünlü isimleri göz kamaştıran güzellikleri ve imza attıkları sayısız başarılarla magazin gündeminde sık sık görmeye alışığız.

Onları yakından takip ederken aklımızın ucundan bile geçmeyen şey ise erkek olarak nasıl görünecekleridir zannediyoruz ki.

Onları yakından takip ederken aklımızın ucundan bile geçmeyen şey ise erkek olarak nasıl görünecekleridir zannediyoruz ki.

Yabancı bir X kullanıcısı aralarında Lana Del Rey ve Dua Lipa'nın da bulunduğu birçok dünyaca ünlü güzeli yapay zeka kullanarak erkeğe dönüştürdü. Kullanıcının bu paylaşımı kısa sürede epey ses getirdi. Bizler de ünlü güzellerin erkek versiyonlarını sizler için bir araya getirdik.

Yabancı bir X kullanıcısı aralarında Lana Del Rey ve Dua Lipa'nın da bulunduğu birçok dünyaca ünlü güzeli yapay zeka kullanarak erkeğe dönüştürdü. Kullanıcının bu paylaşımı kısa sürede epey ses getirdi. Bizler de ünlü güzellerin erkek versiyonlarını sizler için bir araya getirdik.

Benzer bir içerik Türk ünlülerimiz için de yapılmıştı👇

Taylor Swift

Taylor Swift

Selena Gomez

Selena Gomez
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Dua Lipa

Dua Lipa

Lana Del Rey

Lana Del Rey

Lady Gaga

Lady Gaga

Ariana Grande

Ariana Grande

Billie Eilish

Billie Eilish
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Demi Lavato

Demi Lavato

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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