Karizmanın Bu Kadarı da Fazla! Bir X Kullanıcısı Dünyaca Ünlü Güzellerin Erkek Versiyonlarını Paylaştı

Son dönemlerde yapay zekanın nimetlerinden en çok faydalananlar X platformunda içerik üretenler oluyor. Yabancı bir X kullanıcısı dünyaca ünlü kadın ünlülerin erkek versiyonlarını yapay zekayla tasarlayarak paylaştı. Oldukça etkileşim alan bu gönderinin bir benzeri daha öncesinde Türk ünlülerimiz için de yapılmış ve gündem olmuştu. Hazırsanız, gelin bakalım Taylor Swift'ten Billie Eilish'e yabancı güzeller erkek olsaydı nasıl olurdu?