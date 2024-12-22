Karizmanın Bu Kadarı da Fazla! Bir X Kullanıcısı Dünyaca Ünlü Güzellerin Erkek Versiyonlarını Paylaştı
Karizmanın Bu Kadarı da Fazla! Bir X Kullanıcısı Dünyaca Ünlü Güzellerin Erkek Versiyonlarını Paylaştı
Son dönemlerde yapay zekanın nimetlerinden en çok faydalananlar X platformunda içerik üretenler oluyor. Yabancı bir X kullanıcısı dünyaca ünlü kadın ünlülerin erkek versiyonlarını yapay zekayla tasarlayarak paylaştı. Oldukça etkileşim alan bu gönderinin bir benzeri daha öncesinde Türk ünlülerimiz için de yapılmış ve gündem olmuştu. Hazırsanız, gelin bakalım Taylor Swift'ten Billie Eilish'e yabancı güzeller erkek olsaydı nasıl olurdu?
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Selena Gomez ve Taylor Swift gibi dünyaca ünlü isimleri göz kamaştıran güzellikleri ve imza attıkları sayısız başarılarla magazin gündeminde sık sık görmeye alışığız.
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Onları yakından takip ederken aklımızın ucundan bile geçmeyen şey ise erkek olarak nasıl görünecekleridir zannediyoruz ki.
Yabancı bir X kullanıcısı aralarında Lana Del Rey ve Dua Lipa'nın da bulunduğu birçok dünyaca ünlü güzeli yapay zeka kullanarak erkeğe dönüştürdü. Kullanıcının bu paylaşımı kısa sürede epey ses getirdi. Bizler de ünlü güzellerin erkek versiyonlarını sizler için bir araya getirdik.
Taylor Swift
Selena Gomez
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Dua Lipa
Lana Del Rey
Lady Gaga
Ariana Grande
Billie Eilish
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Demi Lavato
Olivia Rodrigo
Sabrina Carpenter
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