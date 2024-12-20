Bir TikTok Kullanıcısı 'Erkekler İçin Kendine Uygun Kadını Seçme' Videosuyla Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Günümüzde sosyal mecralarda epey revaçta olan konuların başında aşk ve ilişkiler geliyor biliyorsunuz. İnsan ilişkilerinin karmaşık doğası bireyleri tavsiye vermeye ve almaya yatkın hale getiriyor. İlişkiler hakkındaki deneyim ve bilgilerini diğer kullanıcılara aktarmak isteyen sosyal medya sahiplerinin ise en çok kullandığı mecraların başında ise elbette Tiktok var. @erdemyeterr isimli kullanıcı 'Erkekler için kendine uygun kadın seçimi' isimli bir video yayınladı. Kullanıcının bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.