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Bir TikTok Kullanıcısı 'Erkekler İçin Kendine Uygun Kadını Seçme' Videosuyla Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Bir TikTok Kullanıcısı 'Erkekler İçin Kendine Uygun Kadını Seçme' Videosuyla Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 21:18

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Günümüzde sosyal mecralarda epey revaçta olan konuların başında aşk ve ilişkiler geliyor biliyorsunuz. İnsan ilişkilerinin karmaşık doğası bireyleri tavsiye vermeye ve almaya yatkın hale getiriyor. İlişkiler hakkındaki deneyim ve bilgilerini diğer kullanıcılara aktarmak isteyen sosyal medya sahiplerinin ise en çok kullandığı mecraların başında ise elbette Tiktok var. @erdemyeterr isimli kullanıcı 'Erkekler için kendine uygun kadın seçimi' isimli bir video yayınladı. Kullanıcının bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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İkili ilişkiler, hem erkekler hem de kadınlar için çıkmazlar ve cevabı asırlardır aranan sorularla dolu biliyorsunuz. Günümüzde birçok sosyal medya kullanıcısı bu sorulara kendilerince buldukları yanıtları sosyal medya platformları üzerinden diğer kullanıcılara aktarıyor. @erdemyeterr isimli hesap da bunlardan biri.

İkili ilişkiler, hem erkekler hem de kadınlar için çıkmazlar ve cevabı asırlardır aranan sorularla dolu biliyorsunuz. Günümüzde birçok sosyal medya kullanıcısı bu sorulara kendilerince buldukları yanıtları sosyal medya platformları üzerinden diğer kullanıcılara aktarıyor. @erdemyeterr isimli hesap da bunlardan biri.

Kendisi paylaştığı bir videoda erkekler için kendilerine uygun kadını seçmenin önemini vurguladığı bir paylaşım yaptı. Videoda erkeklerin kadınları değiştirmeye çalışmaması gerektiğini vurgulayan @erdemyeterr'in bu içeriği epey beğenildi.

Kendisi paylaştığı bir videoda erkekler için kendilerine uygun kadını seçmenin önemini vurguladığı bir paylaşım yaptı. Videoda erkeklerin kadınları değiştirmeye çalışmaması gerektiğini vurgulayan @erdemyeterr'in bu içeriği epey beğenildi.

Video için sizleri şöyle alalım👇

Videoya gelen bazı yorumlar ise bu şekilde👇

Videoya gelen bazı yorumlar ise bu şekilde👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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