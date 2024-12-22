onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
'Sadakatsiz' Bitse de Etkisi Geçmiş Değil: Cansu Dere, Santiago'da Katıldığı Bir Etkinlikte Büyük İlgi Gördü

'Sadakatsiz' Bitse de Etkisi Geçmiş Değil: Cansu Dere, Santiago'da Katıldığı Bir Etkinlikte Büyük İlgi Gördü

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 18:34

Yıllar geçse de hepimizin zihinlerinde Ezel dizisinin 'Eyşan'ı olarak yer edinen oyuncu Cansu Dere, her girdiği rolü başarılı bir şekilde üzerine oturtmasıyla tanınıyor. Kendisi Türk Hava Yolları'nın bir etkinliğini kapsamında Şili'ye gitti. Santiago'daki etkinlikte boy gösteren başarılı oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönemlerin unutulmaz dizisi 'Ezel'de hayat verdiği 'Eyşan' karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Cansu Dere'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Bir dönemlerin unutulmaz dizisi 'Ezel'de hayat verdiği 'Eyşan' karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Cansu Dere'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Epey başarılı projelerde yer alan oyuncu şimdiye dek canlandıracağı karakterlerin seçimini öylesine doğru yaptı ki ''Cansu Dere'ye de bu rol hiç gitmedi ya!'' diyemedik hiçbir zaman.

Epey başarılı projelerde yer alan oyuncu şimdiye dek canlandıracağı karakterlerin seçimini öylesine doğru yaptı ki ''Cansu Dere'ye de bu rol hiç gitmedi ya!'' diyemedik hiçbir zaman.

Başarılı oyuncu 2020 yılında rol aldığı 'Sadakatsiz' dizisiyle hem ülkemizde hem de yurtdışında büyük ses getirdi. Hatta öyle ki nasıl giyindiğinden tutun saçını eliyle kulak arkasına alışına kadar 'Asya' karakteri bir ikon haline geldi.

Başarılı oyuncu 2020 yılında rol aldığı 'Sadakatsiz' dizisiyle hem ülkemizde hem de yurtdışında büyük ses getirdi. Hatta öyle ki nasıl giyindiğinden tutun saçını eliyle kulak arkasına alışına kadar 'Asya' karakteri bir ikon haline geldi.

Sadakatsiz dizisinin Güney Amerika'da da büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Türk Hava Yolları'nın bir etkinliği kapsamında Şili'ye giden Cansu Dere, orada büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Sadakatsiz dizisinin Güney Amerika'da da büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Türk Hava Yolları'nın bir etkinliği kapsamında Şili'ye giden Cansu Dere, orada büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinin ekrana geldiği Mega Tv’ye aynı gün röportaj verdi. ''Kendi ülkemden bu kadar uzakta, böyle sevildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. İşimin sınırları aşmış olması gurur verici.'' diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinin ekrana geldiği Mega Tv’ye aynı gün röportaj verdi. ''Kendi ülkemden bu kadar uzakta, böyle sevildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. İşimin sınırları aşmış olması gurur verici.'' diyerek mutluluğunu dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cümlelerini ''Şili’ye hiç gelmemiştim, burayı çok çekici buluyorum. Ve burada olduğun için çok mutluyum. Kuzey ve güneyi de görmek isterim çünkü çok farklı manzaralar olduğunu biliyorum.'' diyerek tamamlayan Dere, yeni dizisi 'Binbir Gece Masalları'nın çekimlerine başladığını söyleyerek hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Cümlelerini ''Şili’ye hiç gelmemiştim, burayı çok çekici buluyorum. Ve burada olduğun için çok mutluyum. Kuzey ve güneyi de görmek isterim çünkü çok farklı manzaralar olduğunu biliyorum.'' diyerek tamamlayan Dere, yeni dizisi 'Binbir Gece Masalları'nın çekimlerine başladığını söyleyerek hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın