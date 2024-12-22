'Sadakatsiz' Bitse de Etkisi Geçmiş Değil: Cansu Dere, Santiago'da Katıldığı Bir Etkinlikte Büyük İlgi Gördü
'Sadakatsiz' Bitse de Etkisi Geçmiş Değil: Cansu Dere, Santiago'da Katıldığı Bir Etkinlikte Büyük İlgi Gördü
Yıllar geçse de hepimizin zihinlerinde Ezel dizisinin 'Eyşan'ı olarak yer edinen oyuncu Cansu Dere, her girdiği rolü başarılı bir şekilde üzerine oturtmasıyla tanınıyor. Kendisi Türk Hava Yolları'nın bir etkinliğini kapsamında Şili'ye gitti. Santiago'daki etkinlikte boy gösteren başarılı oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Bir dönemlerin unutulmaz dizisi 'Ezel'de hayat verdiği 'Eyşan' karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Cansu Dere'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Epey başarılı projelerde yer alan oyuncu şimdiye dek canlandıracağı karakterlerin seçimini öylesine doğru yaptı ki ''Cansu Dere'ye de bu rol hiç gitmedi ya!'' diyemedik hiçbir zaman.
Başarılı oyuncu 2020 yılında rol aldığı 'Sadakatsiz' dizisiyle hem ülkemizde hem de yurtdışında büyük ses getirdi. Hatta öyle ki nasıl giyindiğinden tutun saçını eliyle kulak arkasına alışına kadar 'Asya' karakteri bir ikon haline geldi.
Sadakatsiz dizisinin Güney Amerika'da da büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Türk Hava Yolları'nın bir etkinliği kapsamında Şili'ye giden Cansu Dere, orada büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı.
Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinin ekrana geldiği Mega Tv’ye aynı gün röportaj verdi. ''Kendi ülkemden bu kadar uzakta, böyle sevildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. İşimin sınırları aşmış olması gurur verici.'' diyerek mutluluğunu dile getirdi.
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Cümlelerini ''Şili’ye hiç gelmemiştim, burayı çok çekici buluyorum. Ve burada olduğun için çok mutluyum. Kuzey ve güneyi de görmek isterim çünkü çok farklı manzaralar olduğunu biliyorum.'' diyerek tamamlayan Dere, yeni dizisi 'Binbir Gece Masalları'nın çekimlerine başladığını söyleyerek hayranlarına müjdeli haberi verdi.
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