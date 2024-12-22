'Sadakatsiz' Bitse de Etkisi Geçmiş Değil: Cansu Dere, Santiago'da Katıldığı Bir Etkinlikte Büyük İlgi Gördü

Yıllar geçse de hepimizin zihinlerinde Ezel dizisinin 'Eyşan'ı olarak yer edinen oyuncu Cansu Dere, her girdiği rolü başarılı bir şekilde üzerine oturtmasıyla tanınıyor. Kendisi Türk Hava Yolları'nın bir etkinliğini kapsamında Şili'ye gitti. Santiago'daki etkinlikte boy gösteren başarılı oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.