onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Funda Özkalyoncu'dan Serdar Ortaç'a Gelen Eleştirilere Sert Çıkış: ''Adamın Hayatından Size Ne!''

Funda Özkalyoncu'dan Serdar Ortaç'a Gelen Eleştirilere Sert Çıkış: ''Adamın Hayatından Size Ne!''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 23:50

Şimdilerde sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlarla konuşulan Serdar Ortaç, 2000'li yılların başına şarkılarıyla damga vurmuş ve Türk pop müziğinin ikonikleşmiş isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Şimdilerde sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlarla konuşulan Serdar Ortaç, 2000'li yılların başına şarkılarıyla damga vurmuş ve Türk pop müziğinin ikonikleşmiş isimlerinden biri olmayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ortaç, şimdiki ününe kavuştuğu ilk günden bu yana epey zorlu süreçlerden geçti. Ünlü isim MS hastalığı ve eski eşi Chloe Loughnan ile yaşadığı inişli çıkışlı boşanma süreciyle epey konuşuldu. Bunun yanı sıra Serdar Ortaç en çok kumar borçları ve bununla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi.

Ortaç, şimdiki ününe kavuştuğu ilk günden bu yana epey zorlu süreçlerden geçti. Ünlü isim MS hastalığı ve eski eşi Chloe Loughnan ile yaşadığı inişli çıkışlı boşanma süreciyle epey konuşuldu. Bunun yanı sıra Serdar Ortaç en çok kumar borçları ve bununla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi.

Kendisine en son Mehmet Ali Erbil ile birlikte yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ünlü isimin ev hapsine karar verilmişti. Hal böyle olunca Serdar Ortaç eleştirilerin de odağı haline geldi.

Kendisine en son Mehmet Ali Erbil ile birlikte yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ünlü isimin ev hapsine karar verilmişti. Hal böyle olunca Serdar Ortaç eleştirilerin de odağı haline geldi.

Funda Özkalyoncu, ''BTube'' isimli kanaldaki programında Serdar Ortaç'a gelen eleştiriler hakkında konuştu. ''Kim bu adamın şarkılarıyla eğlenip ağzından bu tür sözler çıkıyorsa vebali üzerine olsun'' diyerek sert eleştirilerde bulunan Özkalyoncu, Serdar Ortaç'ın özel hayatıyla bu şekilde gündem olmasını doğru bulmadığını belirtti.

Funda Özkalyoncu, ''BTube'' isimli kanaldaki programında Serdar Ortaç'a gelen eleştiriler hakkında konuştu. ''Kim bu adamın şarkılarıyla eğlenip ağzından bu tür sözler çıkıyorsa vebali üzerine olsun'' diyerek sert eleştirilerde bulunan Özkalyoncu, Serdar Ortaç'ın özel hayatıyla bu şekilde gündem olmasını doğru bulmadığını belirtti.

İşte o anlar👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın