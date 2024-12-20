Funda Özkalyoncu'dan Serdar Ortaç'a Gelen Eleştirilere Sert Çıkış: ''Adamın Hayatından Size Ne!''
Funda Özkalyoncu'dan Serdar Ortaç'a Gelen Eleştirilere Sert Çıkış: ''Adamın Hayatından Size Ne!''
Şimdilerde sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlarla konuşulan Serdar Ortaç, 2000'li yılların başına şarkılarıyla damga vurmuş ve Türk pop müziğinin ikonikleşmiş isimlerinden biri olmayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortaç, şimdiki ününe kavuştuğu ilk günden bu yana epey zorlu süreçlerden geçti. Ünlü isim MS hastalığı ve eski eşi Chloe Loughnan ile yaşadığı inişli çıkışlı boşanma süreciyle epey konuşuldu. Bunun yanı sıra Serdar Ortaç en çok kumar borçları ve bununla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisine en son Mehmet Ali Erbil ile birlikte yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ünlü isimin ev hapsine karar verilmişti. Hal böyle olunca Serdar Ortaç eleştirilerin de odağı haline geldi.
Funda Özkalyoncu, ''BTube'' isimli kanaldaki programında Serdar Ortaç'a gelen eleştiriler hakkında konuştu. ''Kim bu adamın şarkılarıyla eğlenip ağzından bu tür sözler çıkıyorsa vebali üzerine olsun'' diyerek sert eleştirilerde bulunan Özkalyoncu, Serdar Ortaç'ın özel hayatıyla bu şekilde gündem olmasını doğru bulmadığını belirtti.
İşte o anlar👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın