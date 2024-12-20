Tuba Ünsal Yeni Sevgilisi Avusturyalı Klarnet Sanatçısı Andreas Ottensamer ile Birlikte Görüntülendi!

2024 yılı ayrılıkların olduğu kadar yeni aşkların da yılı oldu. Bazı ünlülerimize aşkın varlığını sorgulatırken bazılarına 'aşk böyle bir şeymiş!' dedirtti. Güzel oyuncu Tuba Ünsal da yılın son aylarında aşkı bulan ünlüler kervanına adını yazdırmayı başardı. Ünsal, klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, İstanbul gecelerinde bir mekan çıkışında 'Aramızda Kalmasın' muhabirleri tarafından objektiflere yakalandı.