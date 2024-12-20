Tuba Ünsal Yeni Sevgilisi Avusturyalı Klarnet Sanatçısı Andreas Ottensamer ile Birlikte Görüntülendi!
Tuba Ünsal Yeni Sevgilisi Avusturyalı Klarnet Sanatçısı Andreas Ottensamer ile Birlikte Görüntülendi!
2024 yılı ayrılıkların olduğu kadar yeni aşkların da yılı oldu. Bazı ünlülerimize aşkın varlığını sorgulatırken bazılarına 'aşk böyle bir şeymiş!' dedirtti. Güzel oyuncu Tuba Ünsal da yılın son aylarında aşkı bulan ünlüler kervanına adını yazdırmayı başardı. Ünsal, klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, İstanbul gecelerinde bir mekan çıkışında 'Aramızda Kalmasın' muhabirleri tarafından objektiflere yakalandı.
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90'lı yılların sonunda mankenlik kariyerine başlayan Tuba Ünsal sonraki senelerde oyunculuğa adım atarak 'Vizontele Tuuba' ve 'Yemin' gibi projelerle tanınırlık elde etmeyi başardı.
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Oyunculuğuyla olduğu kadar aşk ve ilişkileriyle de gündeme gelen Ünsal, temmuz ayında Hindistan’ın en zengin iş insanlarından Shirish Saraf ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Fakat güzel oyuncu aradığını Saraf'ta bulamadı ve aşk fazla uzun sürmedi.
Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Avusturyalı klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer ile bir mekan çıkışında yakalanarak yeni aşkını ilan etmişti.
Taze aşıklar geçtiğimiz akşam 'Aramızda Kalmasın' muhabirleri tarafından yeniden bir mekan çıkışında görüntülendi. Tuba Ünsal'ın yüzünde açan güller 'Aradığını bu sefer buldu!' dedirtti👇
İşte o anlar👇
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