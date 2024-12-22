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Oyuncu Bülent Şakrak Kadın Oyuncuların Estetik Müdahalelerine Tepki Gösterdi: 'Köylü Kadını Oynuyorlar Ama...'

Oyuncu Bülent Şakrak Kadın Oyuncuların Estetik Müdahalelerine Tepki Gösterdi: 'Köylü Kadını Oynuyorlar Ama...'

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 22:54

Bülent Şakrak'ı başarılarla dolu tiyatro kariyerinin yanı sıra komedi dizileri başta olmak üzere televizyon ekranlarından tanıyoruz. Eski eşi Ceyda Düvenci ile boşanma kararı aldıkları ile bir dönemler magazin gündeminden düşmeyen Şakrak, 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler' isimli programa katıldı. Şakrak, kadın meslektaşlarını yaptırdıkları estetik müdahaleler üzerinden eleştirdi.

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'Tamirhane' ve 'Eyvah Eyvah' gibi filmlerin yanı sıra birçok yapımda rol alan oyuncu Bülent Şakrak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

'Tamirhane' ve 'Eyvah Eyvah' gibi filmlerin yanı sıra birçok yapımda rol alan oyuncu Bülent Şakrak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kendisi 2015 yılında nikah masasına oturduğu Ceyda Düvenci ile geçtiğimiz yıl sekiz yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Şakrak, boşanmanın ardından ihanet iddialarıyla gündeme gelmiş ve ikilinin ayrılığı kaosu da beraberinde getirmişti.

Kendisi 2015 yılında nikah masasına oturduğu Ceyda Düvenci ile geçtiğimiz yıl sekiz yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Şakrak, boşanmanın ardından ihanet iddialarıyla gündeme gelmiş ve ikilinin ayrılığı kaosu da beraberinde getirmişti.

O günlerin ardından şimdilerde daha sessiz sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Bülent Şakrak, Züleyha Ortak'ın sunduğu 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler' programına katıldı.

O günlerin ardından şimdilerde daha sessiz sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Bülent Şakrak, Züleyha Ortak'ın sunduğu 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler' programına katıldı.

Ünlü oyuncu, 'Kadınlar estetik yüzünden birbirine benziyor. Bir köy sahnesi çekiyorsunuz, karakter köylü kadını oynuyor ama olmuyor. Çünkü doğallık kaybolmuş!' şeklindeki ifadeleriyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, 'Kadınlar estetik yüzünden birbirine benziyor. Bir köy sahnesi çekiyorsunuz, karakter köylü kadını oynuyor ama olmuyor. Çünkü doğallık kaybolmuş!' şeklindeki ifadeleriyle gündeme geldi.

Sizler Bülent Şakrak'ın bu eleştirisine katılıyor musunuz? Haydi, yorumlarda buluşalım!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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