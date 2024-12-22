Oyuncu Bülent Şakrak Kadın Oyuncuların Estetik Müdahalelerine Tepki Gösterdi: 'Köylü Kadını Oynuyorlar Ama...'

Bülent Şakrak'ı başarılarla dolu tiyatro kariyerinin yanı sıra komedi dizileri başta olmak üzere televizyon ekranlarından tanıyoruz. Eski eşi Ceyda Düvenci ile boşanma kararı aldıkları ile bir dönemler magazin gündeminden düşmeyen Şakrak, 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler' isimli programa katıldı. Şakrak, kadın meslektaşlarını yaptırdıkları estetik müdahaleler üzerinden eleştirdi.