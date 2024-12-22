Oyuncu Bülent Şakrak Kadın Oyuncuların Estetik Müdahalelerine Tepki Gösterdi: 'Köylü Kadını Oynuyorlar Ama...'
Oyuncu Bülent Şakrak Kadın Oyuncuların Estetik Müdahalelerine Tepki Gösterdi: 'Köylü Kadını Oynuyorlar Ama...'
Bülent Şakrak'ı başarılarla dolu tiyatro kariyerinin yanı sıra komedi dizileri başta olmak üzere televizyon ekranlarından tanıyoruz. Eski eşi Ceyda Düvenci ile boşanma kararı aldıkları ile bir dönemler magazin gündeminden düşmeyen Şakrak, 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler' isimli programa katıldı. Şakrak, kadın meslektaşlarını yaptırdıkları estetik müdahaleler üzerinden eleştirdi.
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'Tamirhane' ve 'Eyvah Eyvah' gibi filmlerin yanı sıra birçok yapımda rol alan oyuncu Bülent Şakrak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kendisi 2015 yılında nikah masasına oturduğu Ceyda Düvenci ile geçtiğimiz yıl sekiz yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Şakrak, boşanmanın ardından ihanet iddialarıyla gündeme gelmiş ve ikilinin ayrılığı kaosu da beraberinde getirmişti.
O günlerin ardından şimdilerde daha sessiz sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Bülent Şakrak, Züleyha Ortak'ın sunduğu 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler' programına katıldı.
Ünlü oyuncu, 'Kadınlar estetik yüzünden birbirine benziyor. Bir köy sahnesi çekiyorsunuz, karakter köylü kadını oynuyor ama olmuyor. Çünkü doğallık kaybolmuş!' şeklindeki ifadeleriyle gündeme geldi.
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