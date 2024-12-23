Evinin Köşesinde Selfie Yapan Mine Tugay, Pozunu Eleştirenlere Takır Takır Cevap Verdi!
Evinin Köşesinde Selfie Yapan Mine Tugay, Pozunu Eleştirenlere Takır Takır Cevap Verdi!
Ünlü oyuncu Mine Tugay, 'Medcezir' dizisinin 'Ender'i olarak hafızalarımızda yer edinmeyi başarmıştı. Kızıl saçları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle konuşulan Tugay, son dönemlerde evinde verdiği pozlara sosyal medyanın diline sık sık düşüyordu. Yeni paylaştığı selfie'nin ardından yorum ve eleştiri yağmuruna tutulan Mine Tugay, bu sefer gelen yorumlara sessiz kalmadı, cevaplarını takır takır dizdi.
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'Can Borcu' isimli diziyle ekranlarda izlediğimiz oyuncu Mine Tugay, dizide 'Emel'e hayat veriyor biliyorsunuz.
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Daha önce Medcezir gibi başarılı dizi projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla epey dikkat çekiyor.
Evinin her köşesinde verdiği pozlarıyla birçok kullanıcının diline düşen Mine Tugay, yeni bir selfie paylaştı. Ünlü oyuncu bu sefer kendisine gelen eleştirilere gözünü kapamayarak takır takır cevaplarını sıraladı.👇
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