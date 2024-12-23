Evinin Köşesinde Selfie Yapan Mine Tugay, Pozunu Eleştirenlere Takır Takır Cevap Verdi!

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 'Medcezir' dizisinin 'Ender'i olarak hafızalarımızda yer edinmeyi başarmıştı. Kızıl saçları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle konuşulan Tugay, son dönemlerde evinde verdiği pozlara sosyal medyanın diline sık sık düşüyordu. Yeni paylaştığı selfie'nin ardından yorum ve eleştiri yağmuruna tutulan Mine Tugay, bu sefer gelen yorumlara sessiz kalmadı, cevaplarını takır takır dizdi.