23 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. 2010'lu yıllarda birçok kişi tarafından 'ideal vücut' olarak tanımlanan ve yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelen Kim Kardashian, lüks yaşantısı ve aile içi skandallarıyla da çok konuşuluyordu. Şimdilerde o dönemlere nazaran daha sakin bir hayat süren Kim Kardashian, en son kırık ayağıyla o etkinlik senin bu davet benim gezerek gözleri üzerine çevirmeyi başarmıştı. Dünyaca ünlü isim Noel'e günler kala bir sürpriz yaparak coverladığı 'Santa Baby' isimli şarkıyı dijital platformlarda yayınladı.
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2. Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre ünlü şarkıcı Haluk Levent, bu sabah saatlerinde göğsünde ağrı hissedince hastaneye kaldırıldı. 56 yaşındaki şarkıcı yarın anjiyo olacak.
3. Geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy ve Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'nın sessiz sedasız yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Aşk, geçtiğimiz dakikalarda Muhabir Online'dan Akif Yaman tarafından belgelendi. Barselona dönüşü havaalanında görüntülenen çift, yılın olayına imza attı. Muhabiri görünce sırra kadem basan Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora'yı dımdızlak ve yapayalnız bıraktı. Neye uğradığını şaşıran Aslıhan Malbora'ya "Başlamadan bitir" yorumları gecikmedi!
4. Şimdilerde Leyla dizisindeki Tufo karakteriyle tüm gözleri üzerine toplayan Halil İbrahim Ceyhan, Ezgi Mola ve eşinin mekanında Rüya Coriç'le görüntülenmiş, aşk iddiaları da peşinden gelmişti. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, geçtiğimiz gün Rüya Coriç'le Kuruçeşme'de yakalandığı iddia edilen Halil İbrahim Ceyhan'ın o gece muhabirlere oldukça sert çıkıştığı ortaya çıktı. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
5. Ünlü oyuncu Mine Tugay, 'Medcezir' dizisinin 'Ender'i olarak hafızalarımızda yer edinmeyi başarmıştı. Kızıl saçları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle konuşulan Tugay, son dönemlerde evinde verdiği pozlara sosyal medyanın diline sık sık düşüyordu. Yeni paylaştığı selfie'nin ardından yorum ve eleştiri yağmuruna tutulan Mine Tugay, bu sefer gelen yorumlara sessiz kalmadı, cevaplarını takır takır dizdi.
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6. Televizyon dizilerindeki oyunculuğuyla bir dönemler epey beğeniyle takip edilen oyuncu Gizem Karaca,2017'de Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Evlendiği yıldan bu yana daha sessiz ve gözden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden güzel oyuncuyla ilgili sevindiren bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yedi sene önce Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca anne olmaya hazırlanıyor.
7. Kısa bir süre içerisinde koca bir şöhret edinen ve attığı her adım olay olan Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. 2021 yılına Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yıldızı Parlayanlar ödülü aldığında yaptığı konuşmayla damga vuran Melis Sezen, o gece kurduğu cümlelerin arkasındaki asıl anlamı açıklamış, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Yine aynı programdan bir başka kesitle dikkat çeken Melis Sezen, "seni seviyorum" yerine kullandığı alternatif cümlelerle yine ve yeniden beyin yakmayı başardı!
8. Sosyal medya 19 yaşındaki @blu3berry adlı genç kızın, rapçi Ege Taştan ve Osman Candan (QIMP) hakkındaki cinsel istismar iddiasıyla çalkalanıyor. Adının ve fotoğraflarının yayılmasını istemeyen fakat olayın duyulmasını isteyen @blu3berry önce kendi Instagram hesabında paylaştığı hikayeler, sonra da X'te bir kullanıcıya anlattığı detaylarla gündeme geldi. Korkunç iddiaların odağındaki üç erkekten henüz herhangi bir açıklama yok fakat anlatılanlar oldukça rahatsız edici. Buyurun, neler yaşanıyor beraber bakalım.
9. Fit vücudu ve oldukça başarılı modellik deneyimiyle her daim adından söz ettiren Didem Soydan, dönem dönem çarpıcı açıklamalarıyla da gündeme geliyor. Ünlü manken, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Soydan, modellik kariyerinden ve aile hayatından bahsetti.
10. Son zamanlarda yaptığı projelerle tüm gözleri üzerine çeken, çok da sevilen Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Trafikte sıkışan Oğuzhan Uğur, uyanıklık yapan sürücüyü ifşa ettiği bir video paylaştı. Tepesi atan Oğuzhan Uğur'un isyanı hem güldürdü hem de trafiğin bıkkınlığını iliklerimize kadar hissettirdi. Buyurun, beraber görelim.
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11. Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları dedikodusu çıkan sürpriz ikili Nesrin Cavadzade ve şarkıcı Buray'dı biliyorsunuz. Buray'ın evinde beraber şarkı söyledikleri bir video paylaşan ikilinin samimi halleri, aşk dedikodularını da beraberinde getirmişti. Aşk hızlıca yalanlandı, önce Nesrin Cavadzade, sonra da Buray sanki anlaşmışlar gibi aynı cümlelerle yalnızca çok yakın arkadaş olduklarını vurguladılar. Bunun üzerine sönen mesele, geçtiğimiz saatlerde yeniden patlak verdi! Buray'ın evinde beraber bir ev partisi veren ikili, oryantal çağırdı. Karşılıklı göbek attıkları anlardaki samimiyet de Buray'ın üstünün çıplak olması da goygoyculara malzeme çıkardı! Buyurun, kimler ne demiş ev partisi nasıl geçmiş beraber bakalım!
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