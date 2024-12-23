19 Yaşındaki Sosyal Medya Kullanıcısından Rapçi Ege Taştan ve QIMP Hakkında Cinsel İstismar İddiası!
19 Yaşındaki Sosyal Medya Kullanıcısından Rapçi Ege Taştan ve QIMP Hakkında Cinsel İstismar İddiası!
Sosyal medya 19 yaşındaki @blu3berry adlı genç kızın, rapçi Ege Taştan ve Osman Candan (QIMP) hakkındaki cinsel istismar iddiasıyla çalkalanıyor.
Adının ve fotoğraflarının yayılmasını istemeyen fakat olayın duyulmasını isteyen @blu3berry önce kendi Instagram hesabında paylaştığı hikayeler, sonra da X'te bir kullanıcıya anlattığı detaylarla gündeme geldi.
Korkunç iddiaların odağındaki üç erkekten henüz herhangi bir açıklama yok fakat anlatılanlar oldukça rahatsız edici. Buyurun, neler yaşanıyor beraber bakalım.
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Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin bir gün olsun gündemden düşmediği ülkemizde, @blu3berry adlı bir Instagram hesabının attığı hikayeler aracılığıyla geçtiğimiz saatlerde korkunç bir iddia ortaya atıldı.
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Sosyal medyada "blu3berry" kullanıcı adıyla tanınan 19 yaşındaki genç kız yaptığı paylaşımlarda, rapçi Ege Taştan ve Osman Candan'ın (QIMP) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Olaylar ise kendi hesabından paylaştığı aşağıda gördüğünüz hikayelerle patlak verdi.
19 yaşındaki genç kız, olay gününe dair fotoğraflar da paylaştı.
Konuyla ilgili ifade verdikten sonra, mesele sosyal medyada büyüyünce o gece yaşandığını iddia ettiği tüm olayları @onbeslikglock isimli bir X kullanıcısına anlattı.
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Olayın yayılmasını istediğini fakat isminin ve fotoğraflarının gözükmesini ailesinin öğrenmesini istemediği için tercih etmediğini belirtti.
Sosyal medyada tanıştığı rapçi Ege Taştan'la buluşmak üzere evine giden ve evde QIMP lakabını kullanan Osman Candan ve Sayit isimli iki erkeğin daha olduğunu söyleyen @blu3berry, sonradan Sayit isimli şahsın evine 5 kişi geçtiklerini ve baygın bir şekilde uyuyup uyandıktan sonra cinsel istismara uğradığını anladığını iddia etti.
Cinsel istismarın iki kez gerçekleştiğini vurgulayan @blu3berry, ikinci kez uyandığında kıyafetlerinin yine üzerinde olmadığını söyledi.
Uyuşturucu ve alkol etkisinde gerçekleşen olayların bir daha yaşanmayacağının teminatını Ege Taştan'ın verdiğini belirten genç kız, Osman Candan'ın kendisini oldukça çirkin sözlerle ölümle tehdit ettiğini ve Ege Taştan ile Osman Candan'ın kendisine nasıl tecavüz ettikleriyle ilgili bir şarkı yapmaya başladığını iddia etti.
İki gün boyunca evde zorla tutulduğunu söyleyen @blu3berry, Kades uygulamasına girmesiyle beraber hem telefonuna hem de kredi kartlarına el konulduğunu iddia etti. Ailesinin endişelenip polislere haber vereceğini söyledikten sonra da Sercan isimli arkadaşlarının kendisini evine bırakması şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.
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Olayda adı geçen erkeklerin üçünden de henüz herhangi bir açıklama yok. Sosyal medya kullanıcılarının "açıklama yapın" baskısı ise sürüyor.
X'te viral olan konuya dair bir tweet de şarkıcı Aydilge'den geldi. Aydilge, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile iletişime geçtiğini duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Off yeter istismar eden insanlar nefes almasın ya 😡