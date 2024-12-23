Gögüs Ağrısı Şikayeti Nüksetti: Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Haluk Levent Endişelendirdi
Gögüs Ağrısı Şikayeti Nüksetti: Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Haluk Levent Endişelendirdi
Kaynak: https://www.haberturk.com/haluk-leven...
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre ünlü şarkıcı Haluk Levent, bu sabah saatlerinde göğsünde ağrı hissedince hastaneye kaldırıldı. 56 yaşındaki şarkıcı yarın anjiyo olacak.
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Hem sesi, hem de toplumsal olaylarda her zaman elini taşın altına koyuşuyla meşhur kıymetli sanatçımız Haluk Levent'ten geçtiğimiz dakikalarda endişelendiren bir haber geldi.
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Geçtiğimiz temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinden sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan fakat ertesi gün taburcu edilen Haluk Levent'in şikayeti tekrar etti.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre ünlü şarkıcı bu sabah göğüs ağrıları nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.
Doktoru Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, tedbir olarak müşahede altına alınan Haluk Levent'in sağlık durumu, yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası belli olacak.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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