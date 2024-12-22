"Büyük" Gecesi İçin Playback Provası Yaparken Kendini Tarkan Zanneden Kemal Doğulu'nun Havası Göze Fena Battı!
"Büyük" Gecesi İçin Playback Provası Yaparken Kendini Tarkan Zanneden Kemal Doğulu'nun Havası Göze Fena Battı!
İşte Benim Stilim programıyla hafızalara kazınan, bir dönem moda yarışmalarının aranan jüri üyesi olan Kemal Doğulu, bir süredir Türkiye'nin birçok ilinde yaptığı kadın matineleriyle gündeme geliyor biliyorsunuz.
Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'taki kadınlar matinesine hazırlandığı provadan görüntüler paylaşan Kemal Doğulu, yine ve yeniden hareketleriyle dikkat çekti!
Kendini Tarkan zannedip, kendi etrafında Mevlana misali dönen Doğulu'nun halleri dillere fena düştü! Buyurun, neler olmuş beraber görelim!
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Her ne kadar uzun bir süredir küs olsalar da, Neslihan Atagül'le genelin anlamakta zorluk çektiği tuhaf bir aşk yaşayan Kadir Doğulu'nun abisi Kemal Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur!
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Kendisini "Kadir Doğulu'nun abisi" olarak tanıtmak da yanlış olur gerçi... Bir dönem, moda yarışmalarının aranan jüri üyesi olan Kemal Doğulu, İşte Benim Stilim gibi birçok ses getiren programın demirbaşlarının arasında yer aldı.
Televizyon izleyicisiyle buluştuğu dönemde her yorumuyla olay olan Kemal Doğulu, uzun bir süre önce TV kuşağından elini ayağını çekti. Bu sefer de katıldığı programlarda yaptığı tuhaf açıklamalarla ve birçok farklı ili dolaşarak düzenlediği kadınlar matineleriyle gündeme oturmaya başladı.
Bir de YouTube'daki yeni programı "Tarzını Seveyim" var tabii, atlamayalım!
Belki denk gelmişsinizdir, aylar önce Denizli kadınlar matinesinde sadece kendisinin eğlendiği anlar büyük dillere düşmüştü!
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Geçtiğimiz saatlerde de "büyük gece" olarak adlandırdığı Kahramanmaraş kadınlar matinesi için yaptığı provayla dikkat çekti Doğulu!
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Sonra da kimler ne demiş onu görelim! 😂👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Bu arada Kahramanmaraş matinesi de gerçekleşmiş 😂 Salonu dolu haliyle izlemek isteyenlere şöyle bırakıyoruz...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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