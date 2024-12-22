"Biz Evde Oturalım Daha İyi" Diyeceksiniz: Yeni Yıla Ünlü İsimlerle Girmek İsteyenlerin Cebi Fena Yanacak!

2024'ü acısıyla tatlısıyla yalnızca birkaç gün sonra geride bırakacağız! Herkesin kafasındaki mesele bu sene yılbaşı gecesinde ne yapacağı haliyle...

Bazılarının programı çoktan belli, bazıları ise son dakikacılık oynamayı tercih ediyor biliyorsunuz! Henüz bir programı olmayan ve hayalinde yeni yıla ünlülerin konserinde girmeyi planlayanlara dev bir hizmet sunuyoruz şimdi...

'Biz evde oturalım daha iyi' diyeceğinize neredeyse eminiz fakat gelin, birkaç ay önce yılbaşı gecesi kaşeleriyle ağzımızı açık bırakan birbirinden ünlü isimlerin yılbaşı gecesi konseri için çektiği bilet fiyatları ne kadarmış beraber görelim!