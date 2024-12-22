"Biz Evde Oturalım Daha İyi" Diyeceksiniz: Yeni Yıla Ünlü İsimlerle Girmek İsteyenlerin Cebi Fena Yanacak!
"Biz Evde Oturalım Daha İyi" Diyeceksiniz: Yeni Yıla Ünlü İsimlerle Girmek İsteyenlerin Cebi Fena Yanacak!
2024'ü acısıyla tatlısıyla yalnızca birkaç gün sonra geride bırakacağız! Herkesin kafasındaki mesele bu sene yılbaşı gecesinde ne yapacağı haliyle...
Bazılarının programı çoktan belli, bazıları ise son dakikacılık oynamayı tercih ediyor biliyorsunuz! Henüz bir programı olmayan ve hayalinde yeni yıla ünlülerin konserinde girmeyi planlayanlara dev bir hizmet sunuyoruz şimdi...
'Biz evde oturalım daha iyi' diyeceğinize neredeyse eminiz fakat gelin, birkaç ay önce yılbaşı gecesi kaşeleriyle ağzımızı açık bırakan birbirinden ünlü isimlerin yılbaşı gecesi konseri için çektiği bilet fiyatları ne kadarmış beraber görelim!
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Acısıyla tatlısıyla 2024'ü geride bırakıp 2025'e "Merhaba" demeye yalnızca birkaç gün kaldı! Bu sene oldukça maliyetli bir seneydi, hemen hemen hiçbirimizin beli doğrulmadı... Fakat adettendir, herkes bir yılbaşı gecesi planı peşinde şu sıralar!
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Kimileri her şeyden ve herkesten uzak, sevdikleriyle evde partilemeye çoktan karar verdi. Kimilerinin ise henüz hala bir planı yok ve arayıştalar. Şimdi tam da o arayışta olanlar içinde bir hizmetle karşınıza geldik!
Belki denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce her sene olduğu gibi birbirinden ünlü isimlerin yılbaşı gecesi konseri kaşelerini ağzımız açık kalarak öğrenmiş, "Vay be bu hayatı siz yaşıyorsunuz!" demiştik.
Şimdi işin bize dokunan kısmına odaklanıyoruz izninizle. Geçtiğimiz seneye oranla yılbaşı için sahne fiyatını iki katına çıkaran ünlülerin bu kararı hepimizi etkileyecek elbette! Hayalinde yeni yıla bir ünlünün konserinde girmeyi planlayan varsa cebiniz fena yanacak orası kesin! Asıl soru şu; bu astronomik rakamları verebilecek kim var? Hazırsanız başlıyoruz...
Ataköy Marina'daki bir restoranda 2025'i karşılayacak Kubat'ı iyi bir yerden izlemek istiyorsanız bilet fiyatı 15 bin TL.
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Elite World Grand Istanbul Küçükyalı'da konser verecek Cenk Eren'i izlemek istiyorsanız bilet fiyatı 20 bin TL'ye çıkıyor.
Beşiktaş'ta Sahne İstanbul'da konser verecek Simge Sağın için de durum aynı. Biletler 20 bin TL.
Avşar kızı da aynı şekilde... Crowne Plaza İstanbul Florya’da yeni yılı karşılayacak Hülya Avşar'ın bileti de 20 bin TL!
Dozu yavaş yavaş artırıyoruz müsaadenizle! 2025'e Bahçelievler Pullman İstanbul Hotel'de girecek olan Demet Akalın'ın bilet fiyatı 25 bin TL.
Önce Karaf isimli grubun sahne alacağı Sarıyer, Yeni Gazino'da konser verecek Aleyna Tilki de aynı şekilde... Biletler 25 bin TL.
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Geldik yılın belki de en dikkat çekecek konserine! Bakırköy'deki WOW İstanbul Hotel'de beraber sahne alacak İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç'ın bilet fiyatı tamı tamına 40 bin TL.
Geçen seneyi de Cahide Palazzo'da karşılayan, bu sene de rotasından şaşmayan Sibel Can ise listede ikinci sırada... Biletler 50 bin TL.
Zirvede elbette Süperstar'ımız Ajda Pekkan var. Ajda Pekkan'ı ön masalardan izlemek istiyorsanız 100 bin TL'ye kıymanız lazım. Yok ben arkalara da tamamım, yeter ki Ajda olsun diyorsanız da en ucuz bilet 15 bin TL.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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