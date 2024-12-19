Yeni Yıla Yenilenerek Girmeye Karar Veren Derya Uluğ'dan Radikal İmaj Değişikliği!
Yeni Yıla Yenilenerek Girmeye Karar Veren Derya Uluğ'dan Radikal İmaj Değişikliği!
Kısa süre içerisinde Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri haline gelen, duru sesiyle de büyüleyen Derya Uluğ, yeni yıl gelmeden yenilenmeye karar verdi!
Hem özel hayatı hem de sahneleriyle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, kahverengi saçlarından bir çırpıda vazgeçti. Fenerbahçe'ye düşkünlüğüyle meşhur Uluğ'un kanarya sarısı saçları sosyal medyayı ikiye böldü!
Buyurun, nasıl bir imaj değişikliği yaşanmış beraber görelim!
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Canavar, Yankı, Kanunlar Gibi, Okyanus, Yansıma, Nefes ve daha niceleriyle kulağımızın pasını silen, kısa sürede Türk pop müziğin en popüler isimlerinden biri haline gelen Derya Uluğ'u tanımayan yoktur!
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Sahneleri, kombinleri, Asil Gök ile yaşadığı büyük aşk ve Fenerbahçe tutkunluğuyla konuştuğumuz Derya Uluğ, konserlerine tam gaz devam ediyor.
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise yeni yıl gelmeden verdiği yenilenme kararı! Şimdi sizden kahverengi saçlarına, kumral Derya Uluğ'a son bir kez bakmanızı rica ediyoruz!
Çünkü kendisi dün gece verdiği konserde kanarya sarısı saçlarıyla boy gösterdi!
Kahverengiden çat diye vazgeçen Derya Uluğ, şarkısındaki gibi "Sarışınlar Çat" diyerek sarışınlığa soyundu.
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Sözü size bırakma zamanı... Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi Derya Uluğ'un yeni imajını? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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