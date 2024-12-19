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Cem Yılmaz ve Ata Demirer'i Beğendiğini Söyleyen Duayen Haldun Dormen, Şahan Gökbakar'ı Sınıfta Bıraktı!

Cem Yılmaz ve Ata Demirer'i Beğendiğini Söyleyen Duayen Haldun Dormen, Şahan Gökbakar'ı Sınıfta Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.12.2024 - 21:49

Türk tiyatrosunun 96 yaşındaki duayen ismi Haldun Dormen, geçtiğimiz haftalarda 70. sanat yılını kutladı. 70. sanat yılına özel Uğur Ugan'la yaptığı söyleyişi içeren 'Ben Buyum İşte!' isimli bir kitap çıkaran Dormen'in kıymetli açıklamalarından birkaçı hemen dikkat çekti. 

Geçtiğimiz gün Bülent Ersoy ve Zeki Müren arasında yaptığı karşılaştırmayla gündeme gelen Dormen, bu sefer de komedi ve komedyenlik üzerine yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. 

Gündeminde ise Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar var! Gelin, Haldun Dormen bu üç önemli ismin yaptığı iş hakkında neler demiş beraber görelim!

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Türk tiyatrosunun mihenk taşı, duayen Haldun Dormen, geçtiğimiz haftalarda 70. sanat yılını, tüm ünlü dostlarıyla beraber kutladı.

Türk tiyatrosunun mihenk taşı, duayen Haldun Dormen, geçtiğimiz haftalarda 70. sanat yılını, tüm ünlü dostlarıyla beraber kutladı.

Sanat hayatında yarım asırı deviren 96 yaşındaki Dormen, 70. sanat yılına özel bir de söyleşi kitabı çıkarmıştı.

Sanat hayatında yarım asırı deviren 96 yaşındaki Dormen, 70. sanat yılına özel bir de söyleşi kitabı çıkarmıştı.

Hem kişisel hayatına hem de tanıklık ettiği döneme dair birçok soruya cevap veren efsane isim, “Ben Buyum İşte!” adlı kitabında kültür-sanat gazetecisi Uğur Ugan'la söyleşi yaptı.

Hem kişisel hayatına hem de tanıklık ettiği döneme dair birçok soruya cevap veren efsane isim, “Ben Buyum İşte!” adlı kitabında kültür-sanat gazetecisi Uğur Ugan'la söyleşi yaptı.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün söyleşiden çıkan çok konuşulacak Bülent Ersoy ve Zeki Müren karşılaştırmasını incelemiştik.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün söyleşiden çıkan çok konuşulacak Bülent Ersoy ve Zeki Müren karşılaştırmasını incelemiştik.

Kaçıranlar için detaylar bu içeriğimizde bahsetmiştik👇

Söyleşi boyunca oldukça önemli noktalara parmak basıp dünden bugüne sanatın evrilişini inceleyen Dormen'in kitabından bir kesit daha dikkat çekti. Haldun Dormen'in bu sefer de komedi ve komedyenlik üzerine iki kelam lafı vardı.

Söyleşi boyunca oldukça önemli noktalara parmak basıp dünden bugüne sanatın evrilişini inceleyen Dormen'in kitabından bir kesit daha dikkat çekti. Haldun Dormen'in bu sefer de komedi ve komedyenlik üzerine iki kelam lafı vardı.
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Komedide en önemli şeyin gerçeklik olduğunu söyleyen Dormen, "Yaptığınız şeyin gerçek olması çok önemli çünkü abartılı olduğu zaman komedi olmuyor, komiklik oluyor. Maalesef şimdi bu Türkiye'de ve tüm dünyada çok yapılıyor" dedi.

Komedide en önemli şeyin gerçeklik olduğunu söyleyen Dormen, "Yaptığınız şeyin gerçek olması çok önemli çünkü abartılı olduğu zaman komedi olmuyor, komiklik oluyor. Maalesef şimdi bu Türkiye'de ve tüm dünyada çok yapılıyor" dedi.

'Ben komiklik sevmiyorum, komedi seviyorum. Aynı zamanda bir anlamı olması lazım oyunun. Küfrediyorsa ile bir anlamı olması mutlaka şart. Durduk yere küfredip güldürüyorsa olmaz. Şu anki bazı komedyenlerin bu durumu fazla egzajere ettiğini düşünüyorum. Çok yetenekliler ama bazen abartıyorlar çünkü daha çok para kazandırıyor' diye de ekledi. 

Kim bu kişiler diye düşünürken de örneklerle açıkladı kendisini; 'Hepsi böyle değil ama abartmayanlar da var. Cem Yılmaz ve Ata Demirer gibi mesela... Komediyi abartanlar komik oluyorlar ama bence yanlış komedi yapıyorlar. Gerçeğin dışına çıkıyorlar. Onun için bana göre komedi abartılmadan oynanması ve gerçek hikaye ortaya çıkarması gereken bir şey.'

Ardından Ugan'ın yönelttiği, "70'ler tüm birikimini 80'lere aktardı, 80'ler 90'lara ama Cem Yılmaz çıkınca tüm o bilindik komedi unsurları sanki birden demode oldu. Bütün gençler bir anda Cem Yılmaz izlemeye başladı ve eski unsurları rafa kaldırdı, katılır mısınız?" sorusuna ise Cem Yılmaz'ı överek cevap verdi.

Ardından Ugan'ın yönelttiği, "70'ler tüm birikimini 80'lere aktardı, 80'ler 90'lara ama Cem Yılmaz çıkınca tüm o bilindik komedi unsurları sanki birden demode oldu. Bütün gençler bir anda Cem Yılmaz izlemeye başladı ve eski unsurları rafa kaldırdı, katılır mısınız?" sorusuna ise Cem Yılmaz'ı överek cevap verdi.

'Ben Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum' diyen Haldun Dormen, 'Çünkü zamana ayak uyduruyor bir kere. Bu bakımdan çok önemli, geride kalmıyor yani. Hiçbirimizin de geride kalmaması lazım onun gibi. Bence Cem Yılmaz doğru iş yapıyor. Onun ortaya çıkardığı güldürü tarzı, eski unsurları aşağı yukarı rafa kaldırdı, evet. Tek başına çıkıyor ve insanların kafalarında eleştirdikleri ve söze dökemedikleri şeyleri söylüyor. Onların düşüncelerini mizahi bir şekilde anlatıyor. Doğru bir iş yapıyor. Cem Yılmaz'ı çok izledim, zeki olmasa bu kadar iyi bir iş ortaya koyamaz. O, güldürü unsurlarını değiştirdi ve değişik bir yöne çevirdi. Fakat eskiler yine kaldı. Cem Yılmaz komedinin yönünü değiştirdi' dedi.

Derken bir övgü de Cem Yılmaz'la beraber Ata Demirer'e geldi. Ugan'ın tek kişilik stand-up sorusu üzerine, iyi bir stand-up ise çok değerli bulduğunu belirten Dormen, "Ata Demirer'i çok beğeniyorum çünkü abartısız" açıklamasında bulundu.

Derken bir övgü de Cem Yılmaz'la beraber Ata Demirer'e geldi. Ugan'ın tek kişilik stand-up sorusu üzerine, iyi bir stand-up ise çok değerli bulduğunu belirten Dormen, "Ata Demirer'i çok beğeniyorum çünkü abartısız" açıklamasında bulundu.

Sonra konu komedi denildiğinde akıllara gelen ilk isimler arasında olan Şahan Gökbakar'a geldi tabii. Recep İvedik üzerinden sorulan "kaba güldürülere yaklaşımınız nasıl?" sorusuna cevap veren Dormen, Ata Demirer ve Cem Yılmaz'ın aksine Şahan Gökbakar'ı sınıfta bıraktı.

Sonra konu komedi denildiğinde akıllara gelen ilk isimler arasında olan Şahan Gökbakar'a geldi tabii. Recep İvedik üzerinden sorulan "kaba güldürülere yaklaşımınız nasıl?" sorusuna cevap veren Dormen, Ata Demirer ve Cem Yılmaz'ın aksine Şahan Gökbakar'ı sınıfta bıraktı.

"Ben onlara gülemiyorum" diyen Haldun Dormen, "Recep İvedik'i oynayan Şahan Gökbakar yetenekli ama belki çok para kazandırdığı için bu tarz filmler yapıyor. Ben böyle bir beyanat verdim diye kızdı hatta!" ifadelerini kullandı.

"Ben onlara gülemiyorum" diyen Haldun Dormen, "Recep İvedik'i oynayan Şahan Gökbakar yetenekli ama belki çok para kazandırdığı için bu tarz filmler yapıyor. Ben böyle bir beyanat verdim diye kızdı hatta!" ifadelerini kullandı.

'Örneğin bulvar komedileri benim tarzımdır. Biz çok oynadık bulvar komedilerini. Hatta 'çılgın komedi' diye adlandırılanları da oynadık. Onlardın da çok doğru oynanması lazım. Biraz abarttığınız zaman komikliği gidiyor. Komik oluyor yani komedi olmuyor. Komedi ile komiklik arasında çok fark var' diyerek de sözlerini bitirdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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