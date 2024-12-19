Cem Yılmaz ve Ata Demirer'i Beğendiğini Söyleyen Duayen Haldun Dormen, Şahan Gökbakar'ı Sınıfta Bıraktı!
Cem Yılmaz ve Ata Demirer'i Beğendiğini Söyleyen Duayen Haldun Dormen, Şahan Gökbakar'ı Sınıfta Bıraktı!
Türk tiyatrosunun 96 yaşındaki duayen ismi Haldun Dormen, geçtiğimiz haftalarda 70. sanat yılını kutladı. 70. sanat yılına özel Uğur Ugan'la yaptığı söyleyişi içeren 'Ben Buyum İşte!' isimli bir kitap çıkaran Dormen'in kıymetli açıklamalarından birkaçı hemen dikkat çekti.
Geçtiğimiz gün Bülent Ersoy ve Zeki Müren arasında yaptığı karşılaştırmayla gündeme gelen Dormen, bu sefer de komedi ve komedyenlik üzerine yaptığı açıklamalarla konuşuluyor.
Gündeminde ise Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar var! Gelin, Haldun Dormen bu üç önemli ismin yaptığı iş hakkında neler demiş beraber görelim!
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Türk tiyatrosunun mihenk taşı, duayen Haldun Dormen, geçtiğimiz haftalarda 70. sanat yılını, tüm ünlü dostlarıyla beraber kutladı.
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Sanat hayatında yarım asırı deviren 96 yaşındaki Dormen, 70. sanat yılına özel bir de söyleşi kitabı çıkarmıştı.
Hem kişisel hayatına hem de tanıklık ettiği döneme dair birçok soruya cevap veren efsane isim, “Ben Buyum İşte!” adlı kitabında kültür-sanat gazetecisi Uğur Ugan'la söyleşi yaptı.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün söyleşiden çıkan çok konuşulacak Bülent Ersoy ve Zeki Müren karşılaştırmasını incelemiştik.
Söyleşi boyunca oldukça önemli noktalara parmak basıp dünden bugüne sanatın evrilişini inceleyen Dormen'in kitabından bir kesit daha dikkat çekti. Haldun Dormen'in bu sefer de komedi ve komedyenlik üzerine iki kelam lafı vardı.
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Komedide en önemli şeyin gerçeklik olduğunu söyleyen Dormen, "Yaptığınız şeyin gerçek olması çok önemli çünkü abartılı olduğu zaman komedi olmuyor, komiklik oluyor. Maalesef şimdi bu Türkiye'de ve tüm dünyada çok yapılıyor" dedi.
Ardından Ugan'ın yönelttiği, "70'ler tüm birikimini 80'lere aktardı, 80'ler 90'lara ama Cem Yılmaz çıkınca tüm o bilindik komedi unsurları sanki birden demode oldu. Bütün gençler bir anda Cem Yılmaz izlemeye başladı ve eski unsurları rafa kaldırdı, katılır mısınız?" sorusuna ise Cem Yılmaz'ı överek cevap verdi.
Derken bir övgü de Cem Yılmaz'la beraber Ata Demirer'e geldi. Ugan'ın tek kişilik stand-up sorusu üzerine, iyi bir stand-up ise çok değerli bulduğunu belirten Dormen, "Ata Demirer'i çok beğeniyorum çünkü abartısız" açıklamasında bulundu.
Sonra konu komedi denildiğinde akıllara gelen ilk isimler arasında olan Şahan Gökbakar'a geldi tabii. Recep İvedik üzerinden sorulan "kaba güldürülere yaklaşımınız nasıl?" sorusuna cevap veren Dormen, Ata Demirer ve Cem Yılmaz'ın aksine Şahan Gökbakar'ı sınıfta bıraktı.
"Ben onlara gülemiyorum" diyen Haldun Dormen, "Recep İvedik'i oynayan Şahan Gökbakar yetenekli ama belki çok para kazandırdığı için bu tarz filmler yapıyor. Ben böyle bir beyanat verdim diye kızdı hatta!" ifadelerini kullandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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