Cem Yılmaz ve Ata Demirer'i Beğendiğini Söyleyen Duayen Haldun Dormen, Şahan Gökbakar'ı Sınıfta Bıraktı!

Türk tiyatrosunun 96 yaşındaki duayen ismi Haldun Dormen, geçtiğimiz haftalarda 70. sanat yılını kutladı. 70. sanat yılına özel Uğur Ugan'la yaptığı söyleyişi içeren 'Ben Buyum İşte!' isimli bir kitap çıkaran Dormen'in kıymetli açıklamalarından birkaçı hemen dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün Bülent Ersoy ve Zeki Müren arasında yaptığı karşılaştırmayla gündeme gelen Dormen, bu sefer de komedi ve komedyenlik üzerine yaptığı açıklamalarla konuşuluyor.

Gündeminde ise Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar var! Gelin, Haldun Dormen bu üç önemli ismin yaptığı iş hakkında neler demiş beraber görelim!