Durduk Yere Influencer'lara Sallayıp "Metres" Damgası Yapıştıran Kullanıcının Haddini Danla Bilic Bildirdi!

Senelerdir hayatımızda olan, hem değişimi hem de adım adım tırmandığı kariyer basamaklarındaki başarısıyla sık sık gündem olan Danla Bilic, sosyal medya fenomeni denildiğinde listenin başını çekiyor!

Attığı her adım, yaşadığı her aşk, verdiği her poz olay olan Danla Bilic, sosyal medya hesabından özel hayatına dair pel çok detay paylaşıyor. Özellikle X'i oldukça aktif kullanan ünlü isim, bir anda kullanıcılarla sohbete de başlayabiliyor, bir meseleye dahil olup laf da yapıştırabiliyor.

Bugün de yine bir X kullanıcısına bildirdiği had ile gündemde kendisi. X'te dolaşırken kendisine ve Duygu Özaslan'a durduk yere metres damgası yapıştıran kullanıcıyı gören Danla Bilic, yine kendini tutamadı! Buyurun, ne yaşanmış beraber görelim!