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Durduk Yere Influencer'lara Sallayıp "Metres" Damgası Yapıştıran Kullanıcının Haddini Danla Bilic Bildirdi!

Durduk Yere Influencer'lara Sallayıp "Metres" Damgası Yapıştıran Kullanıcının Haddini Danla Bilic Bildirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.12.2024 - 18:17

Senelerdir hayatımızda olan, hem değişimi hem de adım adım tırmandığı kariyer basamaklarındaki başarısıyla sık sık gündem olan Danla Bilic, sosyal medya fenomeni denildiğinde listenin başını çekiyor! 

Attığı her adım, yaşadığı her aşk, verdiği her poz olay olan Danla Bilic, sosyal medya hesabından özel hayatına dair pel çok detay paylaşıyor. Özellikle X'i oldukça aktif kullanan ünlü isim, bir anda kullanıcılarla sohbete de başlayabiliyor, bir meseleye dahil olup laf da yapıştırabiliyor. 

Bugün de yine bir X kullanıcısına bildirdiği had ile gündemde kendisi. X'te dolaşırken kendisine ve Duygu Özaslan'a durduk yere metres damgası yapıştıran kullanıcıyı gören Danla Bilic, yine kendini tutamadı! Buyurun, ne yaşanmış beraber görelim!

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Uzun yıllar önce YouTube'a yüklediği makyaj videolarındaki samimiyeti ve doğallığıyla dikkat çeken ondan sonra da "tutabilene aşk olsun" dedirten ve kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan Danla Bilic, son birkaç yılın en popüler isimlerinden biri.

Uzun yıllar önce YouTube'a yüklediği makyaj videolarındaki samimiyeti ve doğallığıyla dikkat çeken ondan sonra da "tutabilene aşk olsun" dedirten ve kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan Danla Bilic, son birkaç yılın en popüler isimlerinden biri.

Kendisinin attığı her adım olay olurken, sosyal medya hesabında her zamanki dobralığı ve içtenliğiyle yaptığı paylaşımlarla koca bir kitleye hitap ediyor kendisi.

Kendisinin attığı her adım olay olurken, sosyal medya hesabında her zamanki dobralığı ve içtenliğiyle yaptığı paylaşımlarla koca bir kitleye hitap ediyor kendisi.

Instagram'dan günlük aktivitelerini ve rutinlerini paylaşan ünlü isim X'i de oldukça aktif kullanıyor. O kadar ki bir anda karşımızda belirebiliyor... Kimi zaman laf sokuyor kimi zaman sohbete katılıyor. Bugün de yine bir X mevzusuyla gündemimizde kendisi.

Instagram'dan günlük aktivitelerini ve rutinlerini paylaşan ünlü isim X'i de oldukça aktif kullanıyor. O kadar ki bir anda karşımızda belirebiliyor... Kimi zaman laf sokuyor kimi zaman sohbete katılıyor. Bugün de yine bir X mevzusuyla gündemimizde kendisi.

Geçtiğimiz saatlerde @GineBudu isimli kullanıcı, Danla Bilic ve Duygu Özaslan'a metres damgası yapıştırarak durduk yere sallamaya karar verdi.

Geçtiğimiz saatlerde @GineBudu isimli kullanıcı, Danla Bilic ve Duygu Özaslan'a metres damgası yapıştırarak durduk yere sallamaya karar verdi.
twitter.com

X'i aktif kullanıyor derken şaka yapmıyorduk, kendisi hakkında dolanan bu tweeti gören Danla da yerinde duramadı tabii!

X'i aktif kullanıyor derken şaka yapmıyorduk, kendisi hakkında dolanan bu tweeti gören Danla da yerinde duramadı tabii!
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Hemen cevabını verdi, akabinde de destek topladı. 👇

Hemen cevabını verdi, akabinde de destek topladı. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇 Gerçekten de bazen sessiz kalmamak en iyisi! Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

👇 Gerçekten de bazen sessiz kalmamak en iyisi! Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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d cord

Çok fazla Türk dizisi seyrediyorlar,etki altında kalıyorlar demek ki, zaten metresli dizilerin reytinglerinden de belli