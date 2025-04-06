Kalp Krizinden Ölen Volkan Konak'ın Son Anlarında Yanında Olan İsim Anlattı: "Nasıl Bilebilirdim..."
Kalp Krizinden Ölen Volkan Konak'ın Son Anlarında Yanında Olan İsim Anlattı: "Nasıl Bilebilirdim..."
Kıbrıs’taki bayram konserinde fenalaşarak yere yığılan Volkan Konak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 58 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının son anlarında sahnede yanında olan müzisyen Selim Bölükbaşı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla dile getirdi.
Bölükbaşı, birlikte geçirdikleri 20 yıllık dostluklarının bir sahne arasında noktalanmasının tarifsiz acısını satırlara döktü. Konak’ın sahnede düşüp kalp masajı yapılmasına tanıklık eden Bölükbaşı, o anları “Bir pinpon topu gibi gidip gelişimin tarifi yok” sözleriyle anlattı.
İşte detaylar…
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Cerrahpaşa, Yarim Yarim, Mimoza Çiçeğim gibi şarkılarıyla tanınan Volkan Konak’ın vefatı tüm Türkiye’yi derinden sarstı.
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Konak’ın sahnedeki son anlarında yanında olan müzisyen Selim Bölükbaşı ise, yaşadığı derin acıyı sosyal medya hesabından kaleme aldığı duygu dolu sözlerle paylaştı.
Paylaşımında, Volkan Konak’ın Kazım Koyuncu ile olan karelerine de yer veren Bölükbaşı, şu satırları da ekledi:
Son olarak Volkan Konak’la sahnede çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Selim Bölükbaşı, yürek burkan şu notu düştü:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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