onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kalp Krizinden Ölen Volkan Konak'ın Son Anlarında Yanında Olan İsim Anlattı: "Nasıl Bilebilirdim..."

Kalp Krizinden Ölen Volkan Konak'ın Son Anlarında Yanında Olan İsim Anlattı: "Nasıl Bilebilirdim..."

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.04.2025 - 10:47

Kıbrıs’taki bayram konserinde fenalaşarak yere yığılan Volkan Konak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 58 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının son anlarında sahnede yanında olan müzisyen Selim Bölükbaşı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla dile getirdi. 

Bölükbaşı, birlikte geçirdikleri 20 yıllık dostluklarının bir sahne arasında noktalanmasının tarifsiz acısını satırlara döktü. Konak’ın sahnede düşüp kalp masajı yapılmasına tanıklık eden Bölükbaşı, o anları “Bir pinpon topu gibi gidip gelişimin tarifi yok” sözleriyle anlattı. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cerrahpaşa, Yarim Yarim, Mimoza Çiçeğim gibi şarkılarıyla tanınan Volkan Konak’ın vefatı tüm Türkiye’yi derinden sarstı.

Cerrahpaşa, Yarim Yarim, Mimoza Çiçeğim gibi şarkılarıyla tanınan Volkan Konak’ın vefatı tüm Türkiye’yi derinden sarstı.

“Kuzeyin Oğlu” lakabıyla gönüllere taht kuran Volkan Konak, Kıbrıs’ta verdiği bayram konseri sırasında sahnede fenalaşarak yere yığıldı. Sahnede yapılan kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. 

Haberin duyulmasıyla birlikte sanat camiası ve hayranları yasa boğuldu.

Volkan Konak için ilk tören İstanbul’da düzenlendi. Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı memleketi Trabzon’a götürüldü. Doğup büyüdüğü topraklar olan Maçka ilçesine uğurlanan sanatçı, burada da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Konak’ın sahnedeki son anlarında yanında olan müzisyen Selim Bölükbaşı ise, yaşadığı derin acıyı sosyal medya hesabından kaleme aldığı duygu dolu sözlerle paylaştı.

Konak’ın sahnedeki son anlarında yanında olan müzisyen Selim Bölükbaşı ise, yaşadığı derin acıyı sosyal medya hesabından kaleme aldığı duygu dolu sözlerle paylaştı.

“Bu paylaşımı yapmamak için çok uğraştım çünkü yakıştıramadım” diyen Bölükbaşı, Konak’ın sahnedeki fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Söylenecekleri sığdırabilir miyim buraya? Tabiki ASLA!!! İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300km bi hızla duvara toslayıp paramparça olduğu, son kulisimizdeki sohbetimiz ile sahnede yere yığılmış kalp masajı yapılan halin arasında pinpon topu gidip gelişimin tarif edilemezliği, 20 senemizin içine sığan milyon tane anılarımın ağırlığı, cesaretininin bize verdiği gücün artık zayıflığı, bu ülkeye en çok lazım olan fikirlerinin eksilişi, öğrettiğin tecrübelendirdiğin ne varsa herşeyi, ağabeyliğini, desteklerinin artık olamayacak oluşunun hüznünü, mavralarımızın sonunda yaşadığımız sarhoş yorgunluğumuzun bir daha olmayacağını ve bunun gibi buralara sığmayacak bir çok şeyin acısını hisseden ben… nasıl sığdırayım buraya? Nasıl yazayım? Nasıl paylaşayım? Var mı tarif edecek kimse? Hiç bir dil anlatamaz bu acıyı! Ahhh Volkan abi sen derdin arkasını dönen kişi sevdiğin olunca yaşadığın acıyı tarif etmek için sevdiğine haykırıp; ”Bana arkanı dönme!” Diye…”

Paylaşımında, Volkan Konak’ın Kazım Koyuncu ile olan karelerine de yer veren Bölükbaşı, şu satırları da ekledi:

Paylaşımında, Volkan Konak’ın Kazım Koyuncu ile olan karelerine de yer veren Bölükbaşı, şu satırları da ekledi:

“Nasıl bilebilirdim bu fotoğraftaki gibi Kazım'la buluşacağını”

Son olarak Volkan Konak’la sahnede çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Selim Bölükbaşı, yürek burkan şu notu düştü:

Son olarak Volkan Konak’la sahnede çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Selim Bölükbaşı, yürek burkan şu notu düştü:

“Nasıl bilebilirdim bir gün bana arkanı dönüp gideceğini...”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın