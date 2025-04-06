Bluesky Hesabı Açan Oğuzhan Uğur Kimlik Doğrulaması İsteyen Takipçisine Verdiği Yanıtla Güldürdü

Daha önce YouTube’daki Açık Mikrofon programıyla siyasileri ağırlayan ve adeta terleten sorularıyla dikkat çeken Uğur, şimdi de sosyal medyada yaptığı esprili çıkışlarla konuşuluyor.

Hatırlarsınız, seçim dönemi boyunca birçok siyasi lideri programına konuk etmişti Oğuzhan Uğur. Açık Mikrofon’da kimi zaman seyirciden yükselen sorularla, kimi zaman kendi yönlendirmeleriyle oldukça çarpıcı anlar yaşanmıştı.

6 Şubat 2023’te yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen özel bölüm ise izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Tanıtımı bile yeleklerimizi dağlayan, içimizi sızlatan bir ağırlıktaydı.

Ardından kadına yönelik şiddeti masaya yatırdığı 6284 özel bölümüyle de bir kez daha sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Uğur, bugüne kadar birçok önemli konuya cesurca dokundu.

Bölüme damga vuran olaylardan bir tanesi de çocukları öldürülen acılı anne Cemile Yıldız’ın hikayesi olmuştu.