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Bluesky Hesabı Açan Oğuzhan Uğur Kimlik Doğrulaması İsteyen Takipçisine Verdiği Yanıtla Güldürdü

Bluesky Hesabı Açan Oğuzhan Uğur Kimlik Doğrulaması İsteyen Takipçisine Verdiği Yanıtla Güldürdü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.04.2025 - 09:04

Twitter'ı terk eden ünlüler kervanına katılan Oğuzhan Uğur Blueksy hesabı açtığını duyurdu. Hesaptaki ilk paylaşımına bir takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı. Takipçisi kimliğini doğrulamasını isteyince işi tiye aldı. Yavru köpekle yaptığı paylaşım sosyal medyada günün konusu oldu.

“Benim benim sıkıntı yok” diyen Uğur, takipçilerini yine kırdı geçirdi. 

İşte detaylar...

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Siyasetin ve gündemin tam ortasında duran Oğuzhan Uğur, bu kez BlueSky platformunda kendine yer açtı.

Siyasetin ve gündemin tam ortasında duran Oğuzhan Uğur, bu kez BlueSky platformunda kendine yer açtı.

Daha önce YouTube’daki Açık Mikrofon programıyla siyasileri ağırlayan ve adeta terleten sorularıyla dikkat çeken Uğur, şimdi de sosyal medyada yaptığı esprili çıkışlarla konuşuluyor.

Hatırlarsınız, seçim dönemi boyunca birçok siyasi lideri programına konuk etmişti Oğuzhan Uğur. Açık Mikrofon’da kimi zaman seyirciden yükselen sorularla, kimi zaman kendi yönlendirmeleriyle oldukça çarpıcı anlar yaşanmıştı. 

6 Şubat 2023’te yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen özel bölüm ise izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Tanıtımı bile yeleklerimizi dağlayan, içimizi sızlatan bir ağırlıktaydı.

Ardından kadına yönelik şiddeti masaya yatırdığı 6284 özel bölümüyle de bir kez daha sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Uğur, bugüne kadar birçok önemli konuya cesurca dokundu.

Bölüme damga vuran olaylardan bir tanesi de çocukları öldürülen acılı anne Cemile Yıldız’ın hikayesi olmuştu.

Kaçıranlar için:

Son günlerdeyse Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto ve boykotlara dair yaptığı paylaşımlarla yine gündemin merkezine oturdu.

Son günlerdeyse Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto ve boykotlara dair yaptığı paylaşımlarla yine gündemin merkezine oturdu.

Özellikle oyuncu Aybüke Pusat’ın TRT dizisi Teşkilat’tan çıkarılması sonrası yaptığı sert yorum çok konuşulmuştu. TRT’nin, stok bölümler çekilmiş olmasına rağmen “Pusat’ın sahneleri çıkarılacak” açıklamasına tepkisini net bir dille ortaya koymuştu:

“Bir bölüm maliyeti 10-15 milyon TL. Eğer kendi ceplerinden ödedilerse kral hareket ama bunu da biz ödedik.”

Bu açıklaması kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dikkat çekerken, yankıları hâlâ sürüyor.

Detaylarını daha önceki içeriğimizde uzun uzun anlatmıştık:

Gelelim bugünün konusuna…

Gelelim bugünün konusuna…

Oğuzhan Uğur, Bluesky hesabını açar açmaz ortalığı karıştırdı. “Oooo, bütün çabulcular burada” şeklindeki ilk paylaşımı kısa sürede dikkat çekti. 

Tabii kullanıcılar da boş durmadı. “Bir fotoğrafla doğrular mısın sen olduğunu Oğuzhan? Ortalık fake hesap kaynıyor” diyerek kimlik doğrulaması istediler.

Oğuzhan Uğur’dan da güldüren bir yanıt geldi. Yavru bir köpeğin fotoğrafını paylaşarak “Benim benim sıkıntı yok” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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