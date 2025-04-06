Bluesky Hesabı Açan Oğuzhan Uğur Kimlik Doğrulaması İsteyen Takipçisine Verdiği Yanıtla Güldürdü
Bluesky Hesabı Açan Oğuzhan Uğur Kimlik Doğrulaması İsteyen Takipçisine Verdiği Yanıtla Güldürdü
Twitter'ı terk eden ünlüler kervanına katılan Oğuzhan Uğur Blueksy hesabı açtığını duyurdu. Hesaptaki ilk paylaşımına bir takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı. Takipçisi kimliğini doğrulamasını isteyince işi tiye aldı. Yavru köpekle yaptığı paylaşım sosyal medyada günün konusu oldu.
“Benim benim sıkıntı yok” diyen Uğur, takipçilerini yine kırdı geçirdi.
İşte detaylar...
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Siyasetin ve gündemin tam ortasında duran Oğuzhan Uğur, bu kez BlueSky platformunda kendine yer açtı.
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Son günlerdeyse Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto ve boykotlara dair yaptığı paylaşımlarla yine gündemin merkezine oturdu.
Gelelim bugünün konusuna…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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