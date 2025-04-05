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Duman Grubunun Solisti Kaan Tangöze Boykot Edilen Espressolab'i Fena Tiye Aldı!

Duman Grubunun Solisti Kaan Tangöze Boykot Edilen Espressolab'i Fena Tiye Aldı!

Boykot
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.04.2025 - 02:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Saraçhane’deki mitingde boykot listesi açıklamıştı. Pek çok ünlü firmanın yer aldığı listede Espressolab de vardı. 

Geçtiğimiz saatlerde konser veren Duman grubunun solisti günlerdir boykot edilen Espressolab'i fena şekilde tiye alarak yaptığı konuşmayla gündeme oturdu.

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Günlerdir vatandaşların gündeminde yer alan boykot listesi günden güne büyüyor bildiğiniz gibi.

Günlerdir vatandaşların gündeminde yer alan boykot listesi günden güne büyüyor bildiğiniz gibi.

19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart Pazar günü tutuklanmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. 

İmamoğlu'nun Silivri'ye gönderilmesinden sonra büyüyen protestolar sürerken, CHP'nin Saraçhane mitingi büyük ses getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuştuğu mitingde bazı şirketlere yönelik boykot çağrısı yapıldı.

Hükümete yakın olduğu öne sürülen pek çok firma için boykot çağrılarının yükseldiği listede Espressolab da yer aldı. “Kahvenin her türlüsünü severim ama Espressolab’den içmeyin' dendi.

Son dönemlerde 'Kufi' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de verdikleri son konserde gündemi değerlendirdi.

Son dönemlerde 'Kufi' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de verdikleri son konserde gündemi değerlendirdi.

Şarkı arasında dinleyicileriyle sohbet eden Tangöze 'Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyeti getirdikleri hal budur arkadaşlar. Çok enteresan zamanlarda yaşıyoruz, Saddam'ın Irak'ı mı, Esad'ın Suriyesi mi? Böyle miydi bu ülke?' ifadelerini kullandı.

Bu sözleri sonra bir de Espressolab’ı fena tiye alan Kaan Tangöze “Espressolab’den aldığım vodka portakalımı yudumluyorum şu an arkadaşlar.” dedi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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