Duman Grubunun Solisti Kaan Tangöze Boykot Edilen Espressolab'i Fena Tiye Aldı!
Duman Grubunun Solisti Kaan Tangöze Boykot Edilen Espressolab'i Fena Tiye Aldı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Saraçhane’deki mitingde boykot listesi açıklamıştı. Pek çok ünlü firmanın yer aldığı listede Espressolab de vardı.
Geçtiğimiz saatlerde konser veren Duman grubunun solisti günlerdir boykot edilen Espressolab'i fena şekilde tiye alarak yaptığı konuşmayla gündeme oturdu.
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Günlerdir vatandaşların gündeminde yer alan boykot listesi günden güne büyüyor bildiğiniz gibi.
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Son dönemlerde 'Kufi' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de verdikleri son konserde gündemi değerlendirdi.
Bu sözleri sonra bir de Espressolab’ı fena tiye alan Kaan Tangöze “Espressolab’den aldığım vodka portakalımı yudumluyorum şu an arkadaşlar.” dedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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