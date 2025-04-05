Gülben Ergen Kendisine Çirkin Sözlerle Sataşan Narin'in Abisi Baran Güran'a Had Bildirdi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü evinden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan Narin Güran, kaybının 19. gününde ölü olarak bulunmuştu. Köyün 3 km yakınındaki bir dere yatağında çuvalın içerisinde cansız halde bulunan 8 yaşındaki kızın başına gelenler hepimizin içini parçalamıştı.

'Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm' diyen bir gizli tanık Narin'in amcasının kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini iddia etmişti.