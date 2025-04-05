Gülben Ergen Kendisine Çirkin Sözlerle Sataşan Narin'in Abisi Baran Güran'a Had Bildirdi!
Gülben Ergen Kendisine Çirkin Sözlerle Sataşan Narin'in Abisi Baran Güran'a Had Bildirdi!
Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın tutuklu olmayan abisi Baran Güran, Instagram'daki gönderileriyle sıkça tartışma yarattı. Bu paylaşımlarına yenisini ekleyen Güran, bu sefer Gülben Ergen'i çirkin sözlerle hedef aldı.
Kendisine yönelik bu yakışıksız paylaşıma tepkisiz kalmayan Gülben Ergen, X hesabından yaptığı paylaşımla Baran Güran'a ağzının payını verdi.
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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin'in bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
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Küçük kızın cansız bedeni bulunduktan sonra annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amcası Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklanmıştı.
Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran ise bu süreçte tepki çeken paylaşımlarla sıkça gündeme geldi, gelmeye de devam ediyor.
Kendisi hakkında yapılan bu paylaşıma sessiz kalmayan X hesabından "Eylül/2024 te sana yazdığıma bak… Bir de kendi üslubuna" diyerek tepki gösterdi.
Gülben Ergen bir de aylar önce Baran Güran'la ilgili attığı tweeti alıntılayıp "Sanmıştım" dedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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