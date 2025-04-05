onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gülben Ergen Kendisine Çirkin Sözlerle Sataşan Narin'in Abisi Baran Güran'a Had Bildirdi!

Gülben Ergen Kendisine Çirkin Sözlerle Sataşan Narin'in Abisi Baran Güran'a Had Bildirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.04.2025 - 00:27

Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın tutuklu olmayan abisi Baran Güran, Instagram'daki gönderileriyle sıkça tartışma yarattı. Bu paylaşımlarına yenisini ekleyen Güran, bu sefer Gülben Ergen'i çirkin sözlerle hedef aldı. 

Kendisine yönelik bu yakışıksız paylaşıma tepkisiz kalmayan Gülben Ergen, X hesabından yaptığı paylaşımla Baran Güran'a ağzının payını verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin'in bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin'in bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü evinden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan Narin Güran, kaybının 19. gününde ölü olarak bulunmuştu. Köyün 3 km yakınındaki bir dere yatağında çuvalın içerisinde cansız halde bulunan 8 yaşındaki kızın başına gelenler hepimizin içini parçalamıştı. 

'Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm' diyen bir gizli tanık Narin'in amcasının kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini iddia etmişti.

Küçük kızın cansız bedeni bulunduktan sonra annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amcası Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Küçük kızın cansız bedeni bulunduktan sonra annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amcası Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verilmiş, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat etmişti. Ancak suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran ise bu süreçte tepki çeken paylaşımlarla sıkça gündeme geldi, gelmeye de devam ediyor.

Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran ise bu süreçte tepki çeken paylaşımlarla sıkça gündeme geldi, gelmeye de devam ediyor.

'editciablan' adlı hesabı Baran Güran'ın son paylaşımını hikayesinden paylaştı. Baran Güran, Narin davasında sıkça gündeme gelen ve önemli açıklarda bulunup mahkeme salonuna dahi giden Gülben Ergen'i çirkin sözlerle hedef aldı. 

Baran 'Kız kardeşim kucağımda resim çekmiştim. Gülben Ergen çocukları kucağına alanlardan tiksiniyorum diyordu ama başkasının kucağına oturmaktan tiksinmiyor çok yazık' ifadelerini kullandı.

Kendisi hakkında yapılan bu paylaşıma sessiz kalmayan X hesabından "Eylül/2024 te sana yazdığıma bak… Bir de kendi üslubuna" diyerek tepki gösterdi.

Kendisi hakkında yapılan bu paylaşıma sessiz kalmayan X hesabından "Eylül/2024 te sana yazdığıma bak… Bir de kendi üslubuna" diyerek tepki gösterdi.
twitter.com

'Ben ağabeyisini toprağa vermiş, tüm ağabeyileri kız kardeşlerini kurtarsın/kurtarabilsin isteyen birisiyim.'

Gülben Ergen bir de aylar önce Baran Güran'la ilgili attığı tweeti alıntılayıp "Sanmıştım" dedi.

Gülben Ergen bir de aylar önce Baran Güran'la ilgili attığı tweeti alıntılayıp "Sanmıştım" dedi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın