Cem Yiğit Üzümoğlu, Boykot Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Cem Yılmaz'ı Bir Alıntıyla Fena Eleştirdi!

İmamoğlu sürecinde sessiz kaldığı için sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Cem Yılmaz, günler sonra bir açıklamada bulunmuş ve ''Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim.' ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımının tamamında da şunları söylemişti:

'Yarın Bayram!

Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Benim bildiğim ramazan da kalabalığa bi iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. Bir iki merkep meşrep e de bilgi ; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bi daha bakacağız diyo 20 senedir. Sorun yok keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum .Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok. Bayram yarın.'