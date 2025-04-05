Cem Yiğit Üzümoğlu, Boykot Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Cem Yılmaz'ı Bir Alıntıyla Fena Eleştirdi!
Cem Yiğit Üzümoğlu, Boykot Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Cem Yılmaz'ı Bir Alıntıyla Fena Eleştirdi!
İstanbul Başsavcılığı'nın boykot çağrılarına ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla başlattığı soruşturmalar gündeme damga vurdu. Instagram hesabından boykot paylaşımı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu da bu kapsamda gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Serbest kaldıktan sonra 'SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ.' diyerek paylaşım yapan Cem Yiğit Üzümoğlu, günlerdir tartışmaların odağı olan Cem Yılmaz'ı da alıntıladığı bir köşe yazısıyla fena eleştirdi.
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Gündeme damgasını vuran olaylar sonrası Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında verilen bomba karar tepkilerin odağı olmuştu.
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Bu süreçte dikkatleri üzerine çeken bir diğer isim ise komedyen Cem Yılmaz olmuştu.
Bu paylaşımıyla yine bir kesimden eleştiri yiyen Yılmaz, daha sonra Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılması sonrası TRT'ye çıkışmıştı.
Cem Yiğit Üzümoğlu da Cem Yılmaz'ın bu tepkilerine karşılıksız kalmamayı tercih etti. Yurt dışı yasağıyla serbest kalan oyuncu, Yılmaz'ı yaptığı bir alıntıyla eleştirdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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