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Cem Yiğit Üzümoğlu, Boykot Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Cem Yılmaz'ı Bir Alıntıyla Fena Eleştirdi!

Cem Yiğit Üzümoğlu, Boykot Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Cem Yılmaz'ı Bir Alıntıyla Fena Eleştirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.04.2025 - 22:24

İstanbul Başsavcılığı'nın boykot çağrılarına ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla başlattığı soruşturmalar gündeme damga vurdu. Instagram hesabından boykot paylaşımı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu da bu kapsamda gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Serbest kaldıktan sonra 'SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ.' diyerek paylaşım yapan Cem Yiğit Üzümoğlu, günlerdir tartışmaların odağı olan Cem Yılmaz'ı da alıntıladığı bir köşe yazısıyla fena eleştirdi.

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Gündeme damgasını vuran olaylar sonrası Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında verilen bomba karar tepkilerin odağı olmuştu.

Gündeme damgasını vuran olaylar sonrası Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında verilen bomba karar tepkilerin odağı olmuştu.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat'ta 'Neslihan' karakterini canlandıran Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotu için Instagram hesabından paylaşım yapmış, sonrasında da dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Pusat hakkında verilen bu karar sosyal medyada büyük tepkileri de beraberinde getirmişti. 

Boykot paylaşımlarında bulunan ünlülerden biri olan Şakir Paşa Ailesi dizisi oyuncusu Üzümoğlu da gözaltına alınmış, sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adliye önünde açıklama yapan ünlü oyuncu “Anayasal haklarımızı hatırlatmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Bu süreçte dikkatleri üzerine çeken bir diğer isim ise komedyen Cem Yılmaz olmuştu.

Bu süreçte dikkatleri üzerine çeken bir diğer isim ise komedyen Cem Yılmaz olmuştu.

İmamoğlu sürecinde sessiz kaldığı için sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Cem Yılmaz, günler sonra bir açıklamada bulunmuş ve ''Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim.' ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımının tamamında da şunları söylemişti:

'Yarın Bayram!

Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Benim bildiğim ramazan da kalabalığa bi iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. Bir iki merkep meşrep e de bilgi ; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bi daha bakacağız diyo 20 senedir. Sorun yok keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım  ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum .Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok. Bayram yarın.'

Bu paylaşımıyla yine bir kesimden eleştiri yiyen Yılmaz, daha sonra Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılması sonrası TRT'ye çıkışmıştı.

Bu paylaşımıyla yine bir kesimden eleştiri yiyen Yılmaz, daha sonra Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılması sonrası TRT'ye çıkışmıştı.

Ünlü komedyen 'Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu ! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu ! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin ? Hayır diyemezsin. E halde?' ifadelerini kullanmıştı.

Bununla da yetinmeyen Cem Yılmaz, kendisini eleştiren kullanıcılara epey sert çıkarak yaptığı paylaşımlarla yine tepkilerin odağı haline gelmişti.

Detaylar:

Cem Yiğit Üzümoğlu da Cem Yılmaz'ın bu tepkilerine karşılıksız kalmamayı tercih etti. Yurt dışı yasağıyla serbest kalan oyuncu, Yılmaz'ı yaptığı bir alıntıyla eleştirdi.

Cem Yiğit Üzümoğlu da Cem Yılmaz'ın bu tepkilerine karşılıksız kalmamayı tercih etti. Yurt dışı yasağıyla serbest kalan oyuncu, Yılmaz'ı yaptığı bir alıntıyla eleştirdi.
www.instagram.com

Üzümoğlu, T24'ten Binnaz Saktanber'in yazısını Instagram hesabından paylaştı. 'Ünlülük ve Politik Direniş: Halkın Yükünü Paylaşmak' başlıklı yazıda 'Cem Yılmaz 'ın bir iddiası var. Yılmaz, 'Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim' yazdı attığı tweette. Yılmaz bisküvi veya kahve satmıyor doğru. Ancak sanatçılar veya ünlüler, ekonomik ilişkiler ağından azade, üstün varlıklar değiller. Bir sanatçı ürettiği veya içinde yer aldığı filmi, diziyi, şarkıyı, romanı tüketiciye satar. Bunlar kültürel ürünlerdir ve alıcısız var olamazlar....Bunu halk ile yüz yüze gelerek, “bir bilet bir fiş” diyerek yapmıyor olabilir ama bu çok da büyük önem teşkil etmez...' ifadeleri yer aldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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