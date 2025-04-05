Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Acı Bir Gerçeği İtiraf Etti!
Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Acı Bir Gerçeği İtiraf Etti!
Kıbrıs'ta sahne aldığı anlarda bir anda fenalaşan Volkan Konak ne yazık ki hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden olan usta sanatçı henüz 58 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Trabzon Maçka'ya toprağa verilen Konak'ın kaybı sanat dünyasını da derinden sarstı.
Ünlü Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez geçtiğimiz gün Ekol Tv'ye konuk oldu. Ünlü profesör, Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili acı bir gerçeği itiraf etti.
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Karadeniz müziği dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sevenleriyle buluşmuştu.
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31 Mart günü vefat eden Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.
Ekol Tv'de Oylum Talu'nun programına konuk olan Prof. Dr. Bingür Sönmez kalp krizine dair önemli bilgiler verirken bir yandan da Volkan Konak hakkında acı bir gerçeği itiraf etti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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