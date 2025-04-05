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Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Acı Bir Gerçeği İtiraf Etti!

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Acı Bir Gerçeği İtiraf Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.04.2025 - 17:49

Kıbrıs'ta sahne aldığı anlarda bir anda fenalaşan Volkan Konak ne yazık ki hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden olan usta sanatçı henüz 58 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Trabzon Maçka'ya toprağa verilen Konak'ın kaybı sanat dünyasını da derinden sarstı. 

Ünlü Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez geçtiğimiz gün Ekol Tv'ye konuk oldu. Ünlü profesör, Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili acı bir gerçeği itiraf etti.

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Karadeniz müziği dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sevenleriyle buluşmuştu.

Karadeniz müziği dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sevenleriyle buluşmuştu.

Yoğun ilgi gören konserinde en sevilen şarkılarını seslendirirken bir anda fenalaşan Kuzeyin Oğlu'nun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Olduğu yere yığılan ünlü sanatçıya dakikalarca kalp masajı yapıldı. 

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak ne yazık ki henüz 58 yaşındayken hayatını kaybetti. 

Güçlü sesi, sempatik ve doğal halleriyle milyonları kendine hayran bırakan Konak için önce İstanbul’da bir cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende gözyaşları sel oldu.

31 Mart günü vefat eden Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.

31 Mart günü vefat eden Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.

Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahneyken hayatını kaybeden Kuzeyin Oğlu'nun ölümü sonrası birçok tartışma da başladı. Geç müdahale edildiği bu konuların başında geldi. 

Olay anı ve müdahale anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Sağlık Bakanlığı, ise konuya dair bir açıklama yaparak 'Saat 23.29’da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele‘den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37’de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz zamanında müdahale ederek, gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir' ifadelerini kullandı.

Ekol Tv'de Oylum Talu'nun programına konuk olan Prof. Dr. Bingür Sönmez kalp krizine dair önemli bilgiler verirken bir yandan da Volkan Konak hakkında acı bir gerçeği itiraf etti.

Ekol Tv'de Oylum Talu'nun programına konuk olan Prof. Dr. Bingür Sönmez kalp krizine dair önemli bilgiler verirken bir yandan da Volkan Konak hakkında acı bir gerçeği itiraf etti.

Sönmez, 'Her ani ölüm, doğrudan kalp krizine bağlı olmayabilir. Çoğu zaman bu tür ölümler, ritim bozukluğuna bağlı olarak gerçekleşir. Volkan Konak’ın sahnedeki bazı hareketleri, bu durumun öncü belirtileri olabilir.

Volkan Konak o an konseri yarıda kesmiş olsaydı, belki de şu an hâlâ aramızda olabilirdi' diyerek içimizi bir kez daha sızlattı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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