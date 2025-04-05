Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Acı Bir Gerçeği İtiraf Etti!

Kıbrıs'ta sahne aldığı anlarda bir anda fenalaşan Volkan Konak ne yazık ki hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden olan usta sanatçı henüz 58 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Trabzon Maçka'ya toprağa verilen Konak'ın kaybı sanat dünyasını da derinden sarstı.

Ünlü Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez geçtiğimiz gün Ekol Tv'ye konuk oldu. Ünlü profesör, Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili acı bir gerçeği itiraf etti.