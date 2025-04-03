Şarkıcı Reynmen Geçmişte Yaşadığı Travmatik Bir Olayı İlk Kez Anlatarak Adeta Ülke Analizi Yaptı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alındı. İmamoğlu'nun 23 Mart günü tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle birlikte ülke genelinde protestolar hızla alevlendi. Bu süreç içerisinde birçok ünlü ve siyasi isim konuya dair sosyal medya hesaplarından açıklamalar ve paylaşımlarda bulundu.
Sürece dair görüşünü ve tarafını belli etmeyen ünlüler de oldu. Kimileri paylaşım yapmadığı için eleştiri alırken kimileri de yetersiz bulunan tepkileri yüzüden tepki çekti.
Gündeme dair öne çıkan isimlerden biri de şarkıcı Reynmen oldu. Geçtiğimiz saatlerde X hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıllarda yaşadığı travmatik bir olayı ilk kez detayları anlattı. Kendisine yönelik eleştirilere yönelik bir cevap niteliği taşıyan paylaşımda günümüz Türkiye'nin de bir analizini yapan Reynmen'in 'Başkalarının doğrularını değil gerçekten inandığım doğruları konuşuyorum' ifadelerini kullandı.
"Size bir hikaye anlatacağım dostlar" diyerek konuya giren Reynmen bundan yıllar önce garson olarak çalıştığı zamanlara dair bir olayı takipçilerine anlattı.
Paylaşımının devamında "kimsenin kendi içinde verdiği mücadeleyi bilemem" diyen Reynmen sözlerine şöyle devam etti:
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