'Ramazan ayındayız; her gün en az 400-500 kişi rezervasyon var. Orucu açacak zaman bulamıyoruz, başlangıçları veriyoruz peşine arkaya gidip ara sıcakları getiriyoruz falan. En son fırsattan istifade bir arkadaşımız, çok severim kendisini hala da görüşüyoruz, çocuklara verdiğimiz mini burgerlerden bir tanesiyle orucunu açmak için bir ısırık aldı. Bir yudum su derken müdür geldi ve biraz azarladı. Nasıl çemkiriyor ama! Ulan, bir zoruma gitti. 'Ne bağırıyorsun lan?' dedim. 'Kaç tane adamız, bırak orucu açsın çocuk. Ne bağırıyorsun?' Derken bir itiş kakış oldu. Çocuklara dedim, 'Çıkın, herkes çıksın.' Kafe çok büyük, ortasında meydan var. Hepsini topladım meydana, önlükleri çıkarttık' diyerek yaşadıklarını aktardı.