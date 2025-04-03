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Şarkıcı Reynmen Geçmişte Yaşadığı Travmatik Bir Olayı İlk Kez Anlatarak Adeta Ülke Analizi Yaptı!

Şarkıcı Reynmen Geçmişte Yaşadığı Travmatik Bir Olayı İlk Kez Anlatarak Adeta Ülke Analizi Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.04.2025 - 01:26

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alındı. İmamoğlu'nun 23 Mart günü tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle birlikte ülke genelinde protestolar hızla alevlendi. Bu süreç içerisinde birçok ünlü ve siyasi isim konuya dair sosyal medya hesaplarından açıklamalar ve paylaşımlarda bulundu. 

Sürece dair görüşünü ve tarafını belli etmeyen ünlüler de oldu. Kimileri paylaşım yapmadığı için eleştiri alırken kimileri de yetersiz bulunan tepkileri yüzüden tepki çekti. 

Gündeme dair öne çıkan isimlerden biri de şarkıcı Reynmen oldu. Geçtiğimiz saatlerde X hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıllarda yaşadığı travmatik bir olayı ilk kez detayları anlattı. Kendisine yönelik eleştirilere yönelik bir cevap niteliği taşıyan paylaşımda günümüz Türkiye'nin de bir analizini yapan Reynmen'in 'Başkalarının doğrularını değil gerçekten inandığım doğruları konuşuyorum' ifadelerini kullandı.

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"Size bir hikaye anlatacağım dostlar" diyerek konuya giren Reynmen bundan yıllar önce garson olarak çalıştığı zamanlara dair bir olayı takipçilerine anlattı.

"Size bir hikaye anlatacağım dostlar" diyerek konuya giren Reynmen bundan yıllar önce garson olarak çalıştığı zamanlara dair bir olayı takipçilerine anlattı.

'Ramazan ayındayız; her gün en az 400-500 kişi rezervasyon var. Orucu açacak zaman bulamıyoruz, başlangıçları veriyoruz peşine arkaya gidip ara sıcakları getiriyoruz falan. En son fırsattan istifade bir arkadaşımız, çok severim kendisini hala da görüşüyoruz, çocuklara verdiğimiz mini burgerlerden bir tanesiyle orucunu açmak için bir ısırık aldı. Bir yudum su derken müdür geldi ve biraz azarladı. Nasıl çemkiriyor ama! Ulan, bir zoruma gitti. 'Ne bağırıyorsun lan?' dedim. 'Kaç tane adamız, bırak orucu açsın çocuk. Ne bağırıyorsun?' Derken bir itiş kakış oldu. Çocuklara dedim, 'Çıkın, herkes çıksın.' Kafe çok büyük, ortasında meydan var. Hepsini topladım meydana, önlükleri çıkarttık' diyerek yaşadıklarını aktardı.

Paylaşımının devamında "kimsenin kendi içinde verdiği mücadeleyi bilemem" diyen Reynmen sözlerine şöyle devam etti:

Paylaşımının devamında "kimsenin kendi içinde verdiği mücadeleyi bilemem" diyen Reynmen sözlerine şöyle devam etti:

'O yüzden şimdi de yazarken, anlatırken kimseyi bir şey yapmaya zorlamıyor, bir taraf olmaya ikna etmeye çalışmıyorum. Bu yüzden başkalarının doğrularını değil, gerçekten inandığım doğruları konuşuyorum. Çünkü eğer bir gün bir bedel ödeyeceksem, bu benim yüzümden olmalı, başkasının değil.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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