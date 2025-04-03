Beren Saat Boykot Çağrısı Yüzünden Başı Yanan Arkadaşlarına Kefil Oldu!
Beren Saat Boykot Çağrısı Yüzünden Başı Yanan Arkadaşlarına Kefil Oldu!
Aybüke Pusat, boykota destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Bu olaya tepki gösterip bir yandan da boykot paylaşımı yapan TRT dizilerinde bazı oyuncular da kadrodan çıkarıldı.
Beren Saat; Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren'in TRT ve Tabii projelerinden çıkarılmasına 'Hepsi Türkiye’nin iyiliğini istiyor' diyerek tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT'de izleyici karşısına Teşkilat oyuncusu Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yüzünden kadrodan çıkarılması eleştirilerin odağı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söz konusu olayların ardından birçok ünlü oyuncu ve şarkıcıdan destek paylaşımları gelmeye başladı.
Beren Saat paylaşımının sonuna da "Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" diye ekledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın