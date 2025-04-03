Beren Saat Boykot Çağrısı Yüzünden Başı Yanan Arkadaşlarına Kefil Oldu!

Aybüke Pusat, boykota destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Bu olaya tepki gösterip bir yandan da boykot paylaşımı yapan TRT dizilerinde bazı oyuncular da kadrodan çıkarıldı.

Beren Saat; Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren'in TRT ve Tabii projelerinden çıkarılmasına 'Hepsi Türkiye’nin iyiliğini istiyor' diyerek tepki gösterdi.