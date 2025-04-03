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Beren Saat Boykot Çağrısı Yüzünden Başı Yanan Arkadaşlarına Kefil Oldu!

Beren Saat Boykot Çağrısı Yüzünden Başı Yanan Arkadaşlarına Kefil Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.04.2025 - 22:29

Aybüke Pusat, boykota destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Bu olaya tepki gösterip bir yandan da boykot paylaşımı yapan TRT dizilerinde bazı oyuncular da kadrodan çıkarıldı. 

Beren Saat; Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren'in TRT ve Tabii projelerinden çıkarılmasına 'Hepsi Türkiye’nin iyiliğini istiyor' diyerek tepki gösterdi.

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TRT'de izleyici karşısına Teşkilat oyuncusu Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yüzünden kadrodan çıkarılması eleştirilerin odağı oldu.

TRT'de izleyici karşısına Teşkilat oyuncusu Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yüzünden kadrodan çıkarılması eleştirilerin odağı oldu.

2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağını ilan eden boykotu Instagram hesabından yayınlayan Pusat, gazeteci Cem Küçük tarafından TRT Genel Müdürü'ne şikayet edilmişti. Bundan kısa süre sonra ünlü oyuncu adı dahi geçmeyen bir açıklamayla kadrodan çıkarılmıştı. 

Aybüke Pusat'a destek olan bir yandan da boykot paylaşımlarını Instagram hesaplarından paylaşan bazı ünlü isimlerin de başı fena yandı. 

Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren'in TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı. Berna Laçin, Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesabı kapatıldı. Daha sonra da Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu olayların ardından birçok ünlü oyuncu ve şarkıcıdan destek paylaşımları gelmeye başladı.

Söz konusu olayların ardından birçok ünlü oyuncu ve şarkıcıdan destek paylaşımları gelmeye başladı.

Bu isimlerden bir tanesi de Beren Saat oldu. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımında 'Oyuncu arkadaşlarımın projelerden çıkarıldığını, hesaplarına erişin engeli getirildiğini, gözaltına alındığını, soruşturmaların artacağını üzülerek öğreniyorum. 'Halkın kin ve düşmanlığa tahrik etmek' şöyle dursun, hepsi Türkiye'nin iyiliğini isteyen, yetenekli, iyi niyetli insanlar olduklarına ben kefilim.' ifadelerini kullandı.

Beren Saat paylaşımının sonuna da "Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" diye ekledi.

Beren Saat paylaşımının sonuna da "Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" diye ekledi.

İşte Beren Saat'in o paylaşımı... 👆

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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