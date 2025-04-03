Boykot Çağrısı Yapmıştı: Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'dan İlk Açıklama!
Boykot Çağrısı Yapmıştı: Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'dan İlk Açıklama!
Boykot çağrısı sonrası TRT dizisi Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat'a destek yağmıştı. Bu isimlerden biri de Şakir Paşa Ailesi dizisi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu olmuştu. Pusat'ın diziden çıkarılmasına tepki gösterip bir de boykot çağrısında bulunan ünlü oyuncu gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz saatlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'dan ilk açıklama geldi.
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İstanbul Başsavcılığı tarafından baştılan boykot çağrılarına ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla soruşturmalar başlamıştı.
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Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama geldi:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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